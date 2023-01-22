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Doğa
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Ardahan'daki buz tutan Çıldır Gölü'nde kızak keyfi!

2023-01-22 11:40:05
Ardahan'daki buz tutan Çıldır Gölü'nde kızak keyfi!

Ardahan'da, yüzeyi buzla kaplı Çıldır Gölü'nde hafta sonu yoğunluğu yaşandı.

#1
Foto - Ardahan'daki buz tutan Çıldır Gölü'nde kızak keyfi!

Doğu Anadolu'nun en büyük ikinci gölü olan Çıldır Gölü, hafta sonu buz üstünde gezmek ve atlı kızak keyfini yaşamak isteyenlerin uğrak yeri oldu.

#2
Foto - Ardahan'daki buz tutan Çıldır Gölü'nde kızak keyfi!

Kış mevsiminde yüzeyi tamamen buzla kaplanan Çıldır Gölü'nde, soğuk hava nedeniyle buz tabakasının kalınlığı yer yer 30 santimetreye ulaştı.

#3
Foto - Ardahan'daki buz tutan Çıldır Gölü'nde kızak keyfi!

Hafta sonunu fırsat bilen turistler, güneşli havada yüzeyi buzla kaplı Çıldır Gölü'nde atlı kızak ve ata binmenin keyfini yaşadı.

#4
Foto - Ardahan'daki buz tutan Çıldır Gölü'nde kızak keyfi!

Ardahan Emniyet Müdürü Hayal, Ardahan’ın en büyük güzelliklerinden birinin Çıldır gölü olduğunu söyledi.

#5
Foto - Ardahan'daki buz tutan Çıldır Gölü'nde kızak keyfi!

Herkesi bu güzellikleri görmeye ve bu zevki tatmaya davet eden Hayal, ’’Ardahan’da kayak tesisi olduğunu bilmeyenler olabilir. İnşallah Beyaz elmasla tanışmak istiyoruz. Tüm dünyada olduğu gibi burada da kar yağışı olmadı. Ama Çıldır gölünde sonsuz bir buz pisti bulunmakta. Bu buz pistinde atlı kızak keyfi bir bambaşka ve herkesi bu heyecanı yaşamaya davet ediyoruz’’

#6
Foto - Ardahan'daki buz tutan Çıldır Gölü'nde kızak keyfi!

Manisa Akhisar’dan gelen Uğur Gonca ise, ’’Muhteşem doğası ve sakin ortamıyla burası gerçekten çok güzel, manzarası ve ortamı bir bambaşka. Atlı kızak keyfi de yaşadık, gerçekten harika’’ dedi.

#7
Foto - Ardahan'daki buz tutan Çıldır Gölü'nde kızak keyfi!

İşte keyif dolu o anlar...

#8
Foto - Ardahan'daki buz tutan Çıldır Gölü'nde kızak keyfi!

İşte keyif dolu o anlar...

#9
Foto - Ardahan'daki buz tutan Çıldır Gölü'nde kızak keyfi!

İşte keyif dolu o anlar...

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