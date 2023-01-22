Ardahan'daki buz tutan Çıldır Gölü'nde kızak keyfi!

Herkesi bu güzellikleri görmeye ve bu zevki tatmaya davet eden Hayal, ’’Ardahan’da kayak tesisi olduğunu bilmeyenler olabilir. İnşallah Beyaz elmasla tanışmak istiyoruz. Tüm dünyada olduğu gibi burada da kar yağışı olmadı. Ama Çıldır gölünde sonsuz bir buz pisti bulunmakta. Bu buz pistinde atlı kızak keyfi bir bambaşka ve herkesi bu heyecanı yaşamaya davet ediyoruz’’