Arda Güler'den Fenerbahçe paylaşımı! Kayıtsız kalamadı!

Real Madrid forması giyen milli yıldız Arda Güler, Fenerbahçe'nin Galatasaray'ı yenerek süper kupada şampiyonluk yaşamasından sonra tebrik mesajı paylaştı.
Fenerbahçe, Süper Kupa finalinde Galatasaray’ı 2-0 mağlup ederek kupanın sahibi oldu.
Fenerbahçe'nin kupayı müzesine götürmesinin ardından tebrik mesajları gelmeye devam ediyor.
Sarı-lacivertli kulübün eski oyuncularından Arda Güler de şampiyonluğun ardından sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.
ŞAMPİYONLUĞU TEBRİK ETTİ Real Madrid forması giyen Arda Güler'in Fenerbahçe'yi tebrik eden paylaşımı, kısa sürede taraftarların yoğun ilgisini gördü.
Sarı-lacivertli futbolseverler, milli yıldızın mesajına çok sayıda yorum ve beğeniyle karşılık verdi.
