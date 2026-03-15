Arda Güler sonunda bunu da yaptı ya, müthiş resital: Puskas hayırlı olsun
Milli yıldızımız Arda Güler yine yaptı yapacağını ve İspanya'da manşetleri süslemeyi başardı.
Real Madrid'in evinde Elche'yi 4-1 mağlup ettiği maçta milli yıldız Arda Güler yıllarca hafızalardan silinmeyecek bir golle karşılaşmaya damgasını vurdu. Arda Güler 89. dakikada rakip kalecinin önde olduğunu görerek orta sahanın gerisinden ağları havalandırdı.
La Liga'nın 28. haftasında Real Madrid'in evinde Elche'yi 4-1 mağluğ ettiği karşılaşma, Arda Güler'in golü sayesinde uzun yıllar hatırlanacak bir maça dönüştü.
Barcelona'nın gerisinde zirve takibini sürdüren Real Madrid kümede kalma mücadelesi veren Elche karşısında rahat bir maç çıkarttı. İlk yarıda Rüdiger ve hafta için Manchester City maçının kahramanı Valverde'nin golleriyle onuca giden Real Madrid 2-0'lık üstünlükle devreye girdi.
Karşılaşmanın 66'ıncı dakikasında Huijsen skoru 3-0'a getirdi. Son bölüme girilirken Elche Manuel Angel'in kendi kalesine attığı golle 85'de farkı ikiye indirdi.
Bu golden yalnızca dört dakika sonra ise milli yıldız Arda Güler sahneye çıktı ve Santiago Bernabeu tribününlerini dolduran taraftarlara hayatları boyunca nadir görecekleri bir golle benzersiz bir an yaşattı.
Elche kalecisi Dituro'nun önde olduğunu gören Arda Güler hızlı atağı pasla olgunlaştırmak yerine orta sahanın gerisinden kaleyi düşündü. Aşırtma vuruşta isabeti bulan Arda Güler taraftarların şaşkın bakışları arasında ağları havalandırdı.
Böylesine bir golden sonra bile soğukkanlılığını koruyan Arda Güler'in sevinci abartmadan yaşaması da dikkat çekti.
Sosyal medyada kısa sürede gündem olan bu gol sonrası 'Şimdiden Puskas ödülü hayırlı olsun' yorumları yapıldı.
Maçın ardından Arda Güler'in muhteşem golünü yorumlayan Real Madrid Teknik Direktörü Alvaro Arbeloa, "Sözlerim yetmiyor, bir çerçeve alıp o golü bir sanat eserine dönüştürmemiz gerekiyor. Eşi benzeri görülmemiş ve muhteşem bir şey. Herkesin ellerini başlarına koyduğunu gördüm.
İnanılmaz, 70 metreden o golü atmak, bilet parasına değdi.” dedi.
Real Madrid'in Faslı yıldızı Brahim Diaz, Arda Güler'in bu şutlara antrenmanlarda çalıştığını belirterek milli oyuncunun golü tesadüfen atmadığını doğruladı.
Ayrıca Arda Güler'in geçtiğimiz sezon da orta sahadan benzer bir şutu Osasuna maçında deneyerek direğe takılması da bu golün tesadüf olmadığını ispatlayan bir başka somut örnek olarak öne çıkıyor.
