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Araçlarda devrim gibi yenilik! O sorun tarihe karışıyor! Hepsi yalan oldu! “Yok artık, daha neler” diyeceksiniz
Otomotiv
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Araçlarda devrim gibi yenilik! O sorun tarihe karışıyor! Hepsi yalan oldu! "Yok artık, daha neler" diyeceksiniz

2023-12-04 16:00:27
Araçlarda devrim gibi yenilik! O sorun tarihe karışıyor! Hepsi yalan oldu! “Yok artık, daha neler” diyeceksiniz

Elektrikli otomobillerdeki kısa mesafe ve şarj sorunu ortadan kalkıyor. Kimse benzin ve dizel araçların yüzüne bakmayacak. Mesafeler uzadıkça uzuyor. İşte tüm detaylar… Teknoloji her gün gelişirken yeni sistemlerde hayatımızı kolaylaştırmak için birçok yeniliği ortaya çıkarıyor. Son yıllarda artış gösteren elektrikli otomobillerdeki en büyük problem şarj sorunu olurken bu durumu ortadan kaldıracak yeni sistem herkesin yüzünü güldürdü. Elektrikli araçlarda kablosuz şarj sistemi devreye alınıyor. İşte tüm detaylar…

#1
Foto - Araçlarda devrim gibi yenilik! O sorun tarihe karışıyor! Hepsi yalan oldu! "Yok artık, daha neler" diyeceksiniz

Elektrikli araçların şarj sistemi için yapılan çalışmalara bir yenisi eklendi. “Kablosuz şarj” sisteminde test aşamaları başladı. Kablosuz şarj girişimi Electreon, geçtiğimiz süreçte İtalya'da uyguladığı şarjlı yolun bir benzerini ABD'nin Michigan eyaletinde inşa ederek kullanımı açtı. Toplamda 5,9 milyon dolar bütçeli yeni proje ile birlikte yolun ilk etapta 400 metresi hizmete açılıyor. Proje kapsamında 1,6 kilometreye uzayacak olan yolda Ford'un elektrikli ticari aracı E-Transit ile test aşamaları gerçekleştiriliyor.

#2
Foto - Araçlarda devrim gibi yenilik! O sorun tarihe karışıyor! Hepsi yalan oldu! "Yok artık, daha neler" diyeceksiniz

Bunun yanı sıra otobüs, tır gibi belirli bir güzergahta hareket eden elektrikli araçların şarj molası vermeye gerek olmadan gün boyu çalışmasını önü açılmış olacak. Herkesin yakından takip ettiği ve merakla beklediği yeni proje için çalışmalar devam ediyor. Araçların gün boyu çalışabileceği bir ortamın hazırlanabilmesi için yüksek maliyetli altyapı kullanılırken sisteminde bu nedenle yavaş ilerlediği belirtiliyor. Elektrikli araçların şarj istasyonu aramak yerine şarjlı yollar ile kolay bir şekilde kilometreleri uzatacağı belirtildi. Yakın gelecekte şehir içi bazı güzergahlarda şarjlı yollar kullanılabileceği belirtilirken birçok ticari aracın da elektrikli araca dönüşmesi bekleniyor. Şarjlı yollar ile birlikte benzin ya da dizel araçların devri kapanıyor. Yeni proje ile birlikte elektrikli araç dönüşümünün de daha kolay ve hızlı olabileceğinin altı çizildi.

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