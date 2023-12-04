Araçlarda devrim gibi yenilik! O sorun tarihe karışıyor! Hepsi yalan oldu! “Yok artık, daha neler” diyeceksiniz

Bunun yanı sıra otobüs, tır gibi belirli bir güzergahta hareket eden elektrikli araçların şarj molası vermeye gerek olmadan gün boyu çalışmasını önü açılmış olacak. Herkesin yakından takip ettiği ve merakla beklediği yeni proje için çalışmalar devam ediyor. Araçların gün boyu çalışabileceği bir ortamın hazırlanabilmesi için yüksek maliyetli altyapı kullanılırken sisteminde bu nedenle yavaş ilerlediği belirtiliyor. Elektrikli araçların şarj istasyonu aramak yerine şarjlı yollar ile kolay bir şekilde kilometreleri uzatacağı belirtildi. Yakın gelecekte şehir içi bazı güzergahlarda şarjlı yollar kullanılabileceği belirtilirken birçok ticari aracın da elektrikli araca dönüşmesi bekleniyor. Şarjlı yollar ile birlikte benzin ya da dizel araçların devri kapanıyor. Yeni proje ile birlikte elektrikli araç dönüşümünün de daha kolay ve hızlı olabileceğinin altı çizildi.