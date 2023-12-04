2023-12-04 16:00:27 Araçlarda devrim gibi yenilik! O sorun tarihe karışıyor! Hepsi yalan oldu! “Yok artık, daha neler” diyeceksiniz
Elektrikli otomobillerdeki kısa mesafe ve şarj sorunu ortadan kalkıyor. Kimse benzin ve dizel araçların yüzüne bakmayacak. Mesafeler uzadıkça uzuyor. İşte tüm detaylar… Teknoloji her gün gelişirken yeni sistemlerde hayatımızı kolaylaştırmak için birçok yeniliği ortaya çıkarıyor. Son yıllarda artış gösteren elektrikli otomobillerdeki en büyük problem şarj sorunu olurken bu durumu ortadan kaldıracak yeni sistem herkesin yüzünü güldürdü. Elektrikli araçlarda kablosuz şarj sistemi devreye alınıyor. İşte tüm detaylar…