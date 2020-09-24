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Otomotiv
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Aracı sattığı fiyatı duyanlar şoke oldu

2020-09-24 15:01:53
Aracı sattığı fiyatı duyanlar şoke oldu

İnegöllü Muhammed Ertem'in 2001 model Doğan SLX marka otomobilini sattığı fiyat dudak uçuklattı.

#1
Foto - Bursa'nın İnegöl ilçesinde yaşayan 24 yaşındaki Muhammed Ertem, geçen yıl şubat ayında aldığı Doğan SLX marka otomobilini hayallerine göre modifiye ettirdi.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde yaşayan 24 yaşındaki Muhammed Ertem, geçen yıl şubat ayında aldığı Doğan SLX marka otomobilini hayallerine göre modifiye ettirdi.

#2
Foto - 24 yaşındaki Muhammed, otomobilini 2019'da 25 bin liraya aldığını ve aldığı gün itibariyle modifiyeye başladığını söyledi. Ertem,

24 yaşındaki Muhammed, otomobilini 2019'da 25 bin liraya aldığını ve aldığı gün itibariyle modifiyeye başladığını söyledi. Ertem, "Jantlarım yaklaşık 3 aydır evde yatıyordu. Jantlarımı ilk tasarıma soktum ve kısa travers denen işlemi yaptık, motorunu yükselttik. Coil uygulaması yaptık araca. Arkasına flaş uygulaması yapıp, jantları dışarı attırdık. Aracı Ankara’ya götürüp üstüne sunroof açtırdık. İşçiliği profesyonel. Far sis uygulaması yaptık, stoplarını değiştirip el tasarımı krom stop taktık içine. İçi komple dizayn edildi. El yapımı her şey. Aracın camlarını komple değiştirip, renkli cama çevirdik. Arka camlarında kelebek iptali vardı. Onları yaptık” dedi.

#3
Foto - Ertem, aracı güzelleştirmek için farklı ekipmanları aracına yerleştirdiğini belirterek “Araca güzel bir tasarım yapmam gerektiğini düşündüm. Bayağı uğraşlar sonucu araca BMW aynasını taktık. BMW vites topuzunu taktık. Türkiye’de 6 tane bulunan spor direksiyonunu kullandık. Araca son olarak BMW koltuklarını döşedik. Aracın komple iç tasarımını yaptık. Teyp tesisatını kullandık. Aracı gelebileceği en iyi seviyeye getirdik. Alırken de zaten yüksek model tercih ettik

Ertem, aracı güzelleştirmek için farklı ekipmanları aracına yerleştirdiğini belirterek “Araca güzel bir tasarım yapmam gerektiğini düşündüm. Bayağı uğraşlar sonucu araca BMW aynasını taktık. BMW vites topuzunu taktık. Türkiye’de 6 tane bulunan spor direksiyonunu kullandık. Araca son olarak BMW koltuklarını döşedik. Aracın komple iç tasarımını yaptık. Teyp tesisatını kullandık. Aracı gelebileceği en iyi seviyeye getirdik. Alırken de zaten yüksek model tercih ettik" diye konuştu.

#4
Foto - Muhammed'in yaptığı modifiye ve işçiliğin toplam maliyeti 60 bin TL'yi buldu.

Muhammed'in yaptığı modifiye ve işçiliğin toplam maliyeti 60 bin TL'yi buldu.

#5
Foto - Muhammed Ertem, 60 bin TL masraf yaptığı otomobilini 120 bin TL karşılığında sattı.

Muhammed Ertem, 60 bin TL masraf yaptığı otomobilini 120 bin TL karşılığında sattı.

#6
Foto - İşte 120 bin TL'ye satılan Doğan SLX

İşte 120 bin TL'ye satılan Doğan SLX

#7
Foto - İşte 120 bin TL'ye satılan Doğan SLX

İşte 120 bin TL'ye satılan Doğan SLX

#8
Foto - İşte 120 bin TL'ye satılan Doğan SLX

İşte 120 bin TL'ye satılan Doğan SLX

#9
Foto - İşte 120 bin TL'ye satılan Doğan SLX

İşte 120 bin TL'ye satılan Doğan SLX

#10
Foto - İşte 120 bin TL'ye satılan Doğan SLX

İşte 120 bin TL'ye satılan Doğan SLX

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