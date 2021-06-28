Aracı ittirmişler! Haber alınamayan kişi aracında ölü bulundu

Olayla ilgili araştırma yapan jandarma ekipleri, otomobili iterek iş yerinin önüne getirdikleri belirlenen A.A, Ş.P, M.D. ve F.U'yu gözaltına aldı. Şüphelilerin üst aramasında, Uluğmayan'ın cep telefonu, SIM kartı, oğluna ait cüzdan, kredi kartları ve kimlik kartı bulundu. Zanlıların, ifadelerinde birlikte gezdikleri Uluğmayan'ın araçta rahatsızlandığını söyledikleri öğrenildi. Arızalanan otomobili iterek restoranın önünde bıraktıklarını anlatan şüphelilerin, araçtaki eşyaları alarak kaçtıklarını itiraf ettikleri belirtildi.