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Hayat-Aktüel
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Aracı ittirmişler! Haber alınamayan kişi aracında ölü bulundu

2021-06-28 16:30:06
Aracı ittirmişler! Haber alınamayan kişi aracında ölü bulundu

Antalya'nın Manavgat ilçesinde, kendisinden haber alınamayan kişi, otomobilinde ölü bulundu.

#1
Foto - Ahmet Uluğmayan'dan (52), Yayla Mahallesi'ndeki evinden ayrıldıktan sonra haber alamayan yakınları, polis merkezine giderek kayıp başvurusu yaptı. Arama çalışmaları sürerken Uluğmayan'ın cesedi, Side Mahallesi D-400 kara yolundaki bir iş yerinin önünde park halindeki otomobilde bulundu.

Ahmet Uluğmayan'dan (52), Yayla Mahallesi'ndeki evinden ayrıldıktan sonra haber alamayan yakınları, polis merkezine giderek kayıp başvurusu yaptı. Arama çalışmaları sürerken Uluğmayan'ın cesedi, Side Mahallesi D-400 kara yolundaki bir iş yerinin önünde park halindeki otomobilde bulundu.

#2
Foto - Böbrek rahatsızlığı, kalp, karaciğer yetmezliği bulunan ve birkaç gün önce Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesinden taburcu edildiği belirtilen Uluğmayan'ın cesedi, otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Böbrek rahatsızlığı, kalp, karaciğer yetmezliği bulunan ve birkaç gün önce Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesinden taburcu edildiği belirtilen Uluğmayan'ın cesedi, otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

#3
Foto - Olayla ilgili araştırma yapan jandarma ekipleri, otomobili iterek iş yerinin önüne getirdikleri belirlenen A.A, Ş.P, M.D. ve F.U'yu gözaltına aldı. Şüphelilerin üst aramasında, Uluğmayan'ın cep telefonu, SIM kartı, oğluna ait cüzdan, kredi kartları ve kimlik kartı bulundu. Zanlıların, ifadelerinde birlikte gezdikleri Uluğmayan'ın araçta rahatsızlandığını söyledikleri öğrenildi. Arızalanan otomobili iterek restoranın önünde bıraktıklarını anlatan şüphelilerin, araçtaki eşyaları alarak kaçtıklarını itiraf ettikleri belirtildi.

Olayla ilgili araştırma yapan jandarma ekipleri, otomobili iterek iş yerinin önüne getirdikleri belirlenen A.A, Ş.P, M.D. ve F.U'yu gözaltına aldı. Şüphelilerin üst aramasında, Uluğmayan'ın cep telefonu, SIM kartı, oğluna ait cüzdan, kredi kartları ve kimlik kartı bulundu. Zanlıların, ifadelerinde birlikte gezdikleri Uluğmayan'ın araçta rahatsızlandığını söyledikleri öğrenildi. Arızalanan otomobili iterek restoranın önünde bıraktıklarını anlatan şüphelilerin, araçtaki eşyaları alarak kaçtıklarını itiraf ettikleri belirtildi.

#4
Foto - Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 4 zanlı, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 4 zanlı, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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