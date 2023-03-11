Araç sahipleri dikkat! Uzmanı yanıtladı, orası için uyardı: Deprem bölgesindeki hasarlı araçlara ne olacak?

Bu araçlardan kaçının deprem yüzünden hasar gördüğü ya da ağır hasarlı olduğuna ait net sayıların önümüzdeki günlerde belli olacağı söyleniyor. Bunlardan kasko sigortası bulunanların hasar bedellerinin sigorta şirketleri tarafından hızlı bir şekilde karşılanacağını belirten Doç. Dr. Hakan Özcan, "Araç sahiplerinde yanlış bir algı var. Zorunlu trafik sigortasının deprem sonrası araçlarda oluşan hasarları karşıladığını düşünüyorlar. Halbuki bu hasarlar kasko poliçelerinden karşılanacak. Eğer kasko poliçeleri, deprem zararı teminat kapsamında ise hasarın karşılanması gerekiyor. Araçta kısmi hasar var ise tamir giderleri, araç ağır hasarlı ise yasal kesintilerden sonra rayiç bedel ödenir" şeklinde belirten Özcan, aracın sahibi hayatını kaybettiyse ödemelerin varislerine yapılacağını ifade etti.