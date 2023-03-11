2023-03-11 00:12:06 Araç sahipleri dikkat! Uzmanı yanıtladı, orası için uyardı: Deprem bölgesindeki hasarlı araçlara ne olacak?
Uzmanı yanıtladı: Deprem bölgesindeki hasarlı araçlara ne olacak. Türkiye'yi yasa boğan deprem felaketi binlerce can kaybına neden oldu. Türkiye'yi yasa boğan deprem felaketi binlerce can kaybına neden oldu. Maddi kayıpların arasında da sadece binalar yok. Binaların altında kalan birçok araç kullanılamaz hale geldi. Doç. Dr. Hakan Özcan, zorunlu trafik sigortasının deprem sonrası araçlarda oluşan hasarları karşılamadığını; hasarların, deprem zararı teminat kapsamında olan kasko poliçelerinden karşılanacağını belirtti.