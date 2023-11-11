Araç muayene ücretlerinde flaş gelişme! Büyük tepki çekti

TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, bugün yaptığı açıklamada, esnafın enflsayon karşısında mağdur olduğunu söyledi. Esnafın enflasyona karşı korunmasını isteyen Palandöken, şunları dile getirdi: “2024’te yeniden değerleme ile araç muayene ücretlerine yüzde 58,46 zam yapılacak olması kabul edilemez. Özel araçlar en az 2 yılda bir, ticari araçlar için ise her yıl yapılan araç muayene ücretleri sürücülere büyük bir külfet getiriyor. Bakım ve onarım olmadan, yalnızca arıza tespitinden bu kadar ücret almak adil değil. Zaten araçların yıllık bakımları, sabit giderleri, her ay düzenli olarak sigortaya gelen zamlar, benzin, mazot, LPG gibi yakıtlardaki fiyat artışı ve lastik ücretleri gibi yüksek maliyetler esnafı zorluyor. Bu yılki yüksek enflasyon ve maliyet artışları baz alınarak en azından yeniden değerleme oranının daha da altında bir zam yapılmalı. Yıllık muayene zorunluluğu olan ticari araçlara özel bir indirim sağlanmalı.