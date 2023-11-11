2023-11-11 22:19:38 Araç muayene ücretlerinde flaş gelişme! Büyük tepki çekti
Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken araç muayene ücretlerine yapılacak zamma isyan etti. Palandöken, yüzde 58,46’lık zammın kabul edilemez olduğunu söyledi. TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, yeni yılda araç muayene ücretlerine yapılacak zammın yeniden değerlendirme oranının altında tutulması gerektiğini belirterek, yüzde 58,46’lık zammın kabul edilemez olduğunu söyledi. Palandöken, esnafın enflasyona karşı korunmasını istedi.