2023-10-09 10:16:31 Arabası olanlarla ilgili flaş gelişme! Türkiye’yi de ilgilendiriyor! Herkese duyuruldu
Resmi Gazete’de yayımlanan yönetmelik ile trafik sigortasında önemli değişikliğe gidildi. Buna göre, trafik sigortasından prim teklifi alamayan sürücüler, hangi araç grubunda olursa olsun havuz kapsamına alınacak ve araçların azami prim tutarlarına Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK) karar verecek. Trafik sigortasında yeni dönem kimi, nasıl etkileyecek? İşte merak edilenler...