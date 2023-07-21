Araba fiyatlarında son dakika! Sıfır ve ikinci el arabada düşüş dalgası

EN ÇOK HANGİ MODELLER TERCİH EDİLİYOR? Sıfır otomobillerde en çok C Segment sedan aile otomobilleri tercih ediliyor. Genelde bu araçların ülkemizde imal edilmesi sebebiyle sağladığı fiyat avantajı ve sahip olduğu konfor neticesinde en çok tercih edilen otomobillerin başında geliyor. İkinci el otomobil piyasasında da paralel bir tercih söz konusu.