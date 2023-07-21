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Otomotiv
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Araba fiyatlarında son dakika! Sıfır ve ikinci el arabada düşüş dalgası

2023-07-21 08:44:09
Araba fiyatlarında son dakika! Sıfır ve ikinci el arabada düşüş dalgası

Araba fiyatlarıyla ilgili son dakika açıklaması geldi. Sıfır araba ve ikinci el araba fiyatlarında düşüş dalgası başlayacak. Hükümet tarafından araba satışı ile ilgili adımların ardından satışlar yavaşlayacak. Yavaşlayan satışlar fiyat düşüşünü de beraberinde getirecek. İkinci el araba fiyatları sıfır araba fiyatını geçemeyecek. Kuralları ihlal eden araba sahiplerinin noter işlemleri gerçekleştirilmeyecek. İşte araba fiyatlarıyla ilgili merak edilen tüm detaylar...

#1
Foto - Araba fiyatlarında son dakika! Sıfır ve ikinci el arabada düşüş dalgası

İkinci el araç piyasasındaki satış hızının Ticaret Bakanlığı’nın 6+6 sınırını uzatması ve ilan sitelerine yönelik düzenleme getirmesinin ardından yavaşlayacağı tahmin ediliyor.

#2
Foto - Araba fiyatlarında son dakika! Sıfır ve ikinci el arabada düşüş dalgası

Ocak-Temmuz döneminde ikinci el araç satışlarının çok hareketli olduğunu belirten uzmanlar, yılın geri kalanında ikinci el araçlardaki satış hızı ve adedinin bir miktar geri çekileceğini öngörüyor.

#3
Foto - Araba fiyatlarında son dakika! Sıfır ve ikinci el arabada düşüş dalgası

Fiyatlar ise sıfırdaki artışa bağlı olarak artmayı sürdürecek.

#4
Foto - Araba fiyatlarında son dakika! Sıfır ve ikinci el arabada düşüş dalgası

Ocak-Temmuz 2023 döneminde sıfır otomobilde fiyatlar yüzde 30’un üzerinde artarken, ikinci el araçlarda artış oranı yüzde 80’i buldu.

#5
Foto - Araba fiyatlarında son dakika! Sıfır ve ikinci el arabada düşüş dalgası

İkinci eldeki fiyat artışında yatırım amacıyla alınan sıfır otomobillerin hızla liste fiyatının çok üzerinde ikinci elde satışa konulması büyük rol oynadı.

#6
Foto - Araba fiyatlarında son dakika! Sıfır ve ikinci el arabada düşüş dalgası

Bu durum ikinci el araç fiyatlarındaki balonu şişirdi. Ticaret Bakanlığı ise piyasa bozucu hareketlerin önüne geçmek için yeni önlemler aldı.

#7
Foto - Araba fiyatlarında son dakika! Sıfır ve ikinci el arabada düşüş dalgası

Alınan önlemler kapsamında, galeriler için 6 ay ve 6 bin km sınırlaması 1 Ocak 2024’e kadar uzatılırken, bireylerin yılda 3 olan satış hakkı noterler aracılığıyla sıkı takibe alındı.

#8
Foto - Araba fiyatlarında son dakika! Sıfır ve ikinci el arabada düşüş dalgası

Ayrıca, ilan platformlarına konulan ikinci el araçların sıfır araç liste fiyatını geçmesi yasaklandı.

#9
Foto - Araba fiyatlarında son dakika! Sıfır ve ikinci el arabada düşüş dalgası

‘TÜKETİCİNİN YARARINA’ Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan arabam.com CEO’su Arda Ayvaz, önümüzdeki dönemde ikinci elde satış hızı ve adedinde bir miktar geri çekilmeler görülebileceğini belirterek, “Özellikle Döviz kurunun hareketliliğinin azaldığı ve daha stabil bir piyasa 0 km ve 2. el araç fiyatlarını bir süre sabit tutacaktır.

#10
Foto - Araba fiyatlarında son dakika! Sıfır ve ikinci el arabada düşüş dalgası

Piyasadaki kredi erişebilirliği ve yüksek kredi oranlarını da düşündüğümüzde alım gücünün yeni fiyatlara erişebilirliği biraz zaman alabilir” dedi.

#11
Foto - Araba fiyatlarında son dakika! Sıfır ve ikinci el arabada düşüş dalgası

Ayvaz, “İkinci el araçlar bir yatırım aracı olarak değerlendiriliyor. Ticaret Bakanlığı’nın ikinci el araç fiyatının, sıfır liste fiyatından yüksek belirlenmesinin önüne geçilmesini sağlayan düzenlemenin, yükselen fiyat ortamında tüketicilerin yararına olacağını düşünüyoruz” değerlendirmesinde bulundu.

#12
Foto - Araba fiyatlarında son dakika! Sıfır ve ikinci el arabada düşüş dalgası

‘KAYIT DIŞI AZALACAK’ VavaCars Perakende Grup Başkanı Serdıl Gözelekli ise, “Bakanlığın aldığı kararlar caydırıcı bir unsur olarak fiyat dengesizliği yaratan ve satın alım adaletsizliği oluşturan taleplerin önüne geçilmesinde etkili olacaktır” dedi.

#13
Foto - Araba fiyatlarında son dakika! Sıfır ve ikinci el arabada düşüş dalgası

6 ay 6 bin kilometre sınırlaması ve ikinci elin sıfır araçtan daha pahalıya satılması yasaklarının yıl sonuna kadar uzatılmasıyla aynı zamanda kayıt dışı ticari faaliyetlerin de azalacağına dikkat çeken Gözelekli, “Sıfır araç fiyatları, tüketicinin cebinden çıkan toplam tutara bakıldığında, erişim probleminin de etkisiyle gerçeklikten kopuk sembolik tutarlar haline gelmeye başlamıştı.

#14
Foto - Araba fiyatlarında son dakika! Sıfır ve ikinci el arabada düşüş dalgası

6 ay 6 bin kilometre sınırlaması ve ikinci elin sıfır araçtan daha pahalıya satılması yasaklarının yıl sonuna kadar uzatılmasıyla aynı zamanda kayıt dışı ticari faaliyetlerin de azalacağına dikkat çeken Gözelekli, “Sıfır araç fiyatları, tüketicinin cebinden çıkan toplam tutara bakıldığında, erişim probleminin de etkisiyle gerçeklikten kopuk sembolik tutarlar haline gelmeye başlamıştı.

#15
Foto - Araba fiyatlarında son dakika! Sıfır ve ikinci el arabada düşüş dalgası

İŞTE ÜÇ MADDEDE YENİ DÜZENLEMELER İkinci el araç satışı için yetki belgesi olan şirketler için uygulanan 6 ay ve 6 bin kilometre sınırlaması 1 Ocak 2024 tarihine kadar uzatıldı.

#16
Foto - Araba fiyatlarında son dakika! Sıfır ve ikinci el arabada düşüş dalgası

Bireyler için yılda 3 adetle sınırlı olaran araç devir işlemlerinin 6 ay ve 6 bin kilometreye aykırı satışları ile yıllık satış adetleri noterler aracılığıyla sıkı takibe alındı.

#17
Foto - Araba fiyatlarında son dakika! Sıfır ve ikinci el arabada düşüş dalgası

Ikinci El Araç satışı yapılan ilan sitelerine “İlana konulan ikinci el araç sıfır aracın liste fiyatını geçemez” düzenlemesi getirildi. Düzenlemeye aykırı durumlarda araç başında 300 bin TL ceza verileceği açıklandı.

#18
Foto - Araba fiyatlarında son dakika! Sıfır ve ikinci el arabada düşüş dalgası

Türkiye ikinci el online binek ve hafif ticari araç pazarında satışlar, bu yılın ilk altı aylık döneminden geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 9 artarak 1 milyon 4 bin 721 oldu. Peki yeni düzenlemenin ardından fiyatlarda son durum ne? İşte detaylar...

#19
Foto - Araba fiyatlarında son dakika! Sıfır ve ikinci el arabada düşüş dalgası

İkinci el araçların satış fiyatının sıfır liste fiyatından yüksek olarak belirlenmesi 1 Ocak 2024'e kadar yasaklanmıştı. Tüm gerçek ve tüzel kişilere ait ilanları kapsayan uygulama 15 Temmuz 2023 itibarıyla uygulanmaya başladı.

#20
Foto - Araba fiyatlarında son dakika! Sıfır ve ikinci el arabada düşüş dalgası

Milliyet'in haberine göre: Bazı galerilerin ise uygulamaya uymadığı görüldü. İkinci el bir araca 2 milyon 90 bin TL fiyat belirleyen işletmecinin sattığı aracın Türkiye distribütörü firmanın internet sitesinde 1 milyon 562 bin TL olduğu görüldü.

#21
Foto - Araba fiyatlarında son dakika! Sıfır ve ikinci el arabada düşüş dalgası

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan İstanbul Motorlu Araç Satıcıları Derneği (İMAS) Başkanı Hayrettin Ertemel, açıklamasında şu ifadeleri kullandı: “Ticaret Bakanlığı’mızın 6+6 yönetmeliği kapsamında araçların sıfır fiyatından daha yukarı ilana verilmesi ve satılmasına getirilen yasak 15 Temmuz itibarıyla yürürlüğe girdi.

#22
Foto - Araba fiyatlarında son dakika! Sıfır ve ikinci el arabada düşüş dalgası

Otomobil satıcısı meslektaşlarımızın paylaştığı bu tür ilan sayılarında ciddi manada düşüş olsa da, bireysel kullanıcıların paylaştığı ilanların pek çoğunun durduğunu görmekteyiz.

#23
Foto - Araba fiyatlarında son dakika! Sıfır ve ikinci el arabada düşüş dalgası

Bu kapsamda ilan sitelerinde paylaşılan her ilan Ticaret Bakanlığı’mıza bildirilecek ve yönetmeliği ihlal ettiği tespit edilen ilan sahiplerine 300 bin TL’ye kadar ceza kesilecek.

#24
Foto - Araba fiyatlarında son dakika! Sıfır ve ikinci el arabada düşüş dalgası

Bu noktada sadece fazla fiyat yazan kişiler değil, olağan dışı düşük fiyatlandırma yapanlarda yine cezai müeyyidelerle cezalandırılabilecek.

#25
Foto - Araba fiyatlarında son dakika! Sıfır ve ikinci el arabada düşüş dalgası

Bu sebeple gerek otomobil satıcısı meslektaşlarımız gerekse tüm vatandaşlarımızın, sektörümüz için oldukça önem arz eden bu tekrar normalleşme sürecinde, gerek sektör açısından gerekse cezai müeyyidelerle karşılaşmamak adına kural, kanun ve yönetmeliklere riayet etmelerini önemle tavsiye ederiz.

#26
Foto - Araba fiyatlarında son dakika! Sıfır ve ikinci el arabada düşüş dalgası

İKİNCİ EL PAZARINDA HAREKETLİLİĞİN SEBEBİ NE? Geçtiğimiz yıllarda özellikle pandemi süreci ile başlayan kur, işçilik maliyetleri, tedarik sorunları gibi sebeplerle sürekli artan otomobil fiyatları, birikimleri bu alana çekerek otomobili ihtiyaçtan çok bir yatırım alanı haline getirdi.

#27
Foto - Araba fiyatlarında son dakika! Sıfır ve ikinci el arabada düşüş dalgası

Özellikle son iki yıldır daha da artan taleple boyut değiştirerek yatırım alanından büyük bir kayıt dışı ticaret alanına dönmüştü.

#28
Foto - Araba fiyatlarında son dakika! Sıfır ve ikinci el arabada düşüş dalgası

"TİCARET MAKSATLI ALIMLARDA ÖNEMLİ ÖLÇÜDE AZALMA GÖREBİLİRİZ" Kazandıran bir yatırım olarak ve karlı bir kayıt dışı ticaret alanı olarak görülmesi talebin en büyük iki sebebi. Bakanlığımızın son attığı adımlar neticesinde uygulanacak denetimlerle beraber özellikle ticaret maksatlı alımlarda önemli ölçüde azalma görebiliriz.

#29
Foto - Araba fiyatlarında son dakika! Sıfır ve ikinci el arabada düşüş dalgası

EN ÇOK HANGİ MODELLER TERCİH EDİLİYOR? Sıfır otomobillerde en çok C Segment sedan aile otomobilleri tercih ediliyor. Genelde bu araçların ülkemizde imal edilmesi sebebiyle sağladığı fiyat avantajı ve sahip olduğu konfor neticesinde en çok tercih edilen otomobillerin başında geliyor. İkinci el otomobil piyasasında da paralel bir tercih söz konusu.

#30
Foto - Araba fiyatlarında son dakika! Sıfır ve ikinci el arabada düşüş dalgası

YAZ AYLARINDA YÜKSELİŞİN DEVAMI GELİR Mİ? İçinde bulunduğumuz temmuz ayı başına kadar fiyatlara yükseliş trendi hakimdi. Ancak kapsamı genişleterek süresi uzatılan 6+6 yönetmeliğinin etkisi ile şu an fiyat artışları kesilmiş durumda.

#31
Foto - Araba fiyatlarında son dakika! Sıfır ve ikinci el arabada düşüş dalgası

Bununla birlikte satış adetlerinde de düşüş söz konusu. Önümüzdeki süreçte kur artışları ya da diğer faktörlerin etkisi olmaz ise araçların sıfır fiyatından yüksek rakamlara satılmasının yasaklanması ile birlikte fiyatlarda bir miktar gerileme görebiliriz. Ancak kur ve ÖTV gibi araç fiyatlarını etkileyen diğer faktörlerde değişiklik yaşanırsa, bunlara paralel olarak fiyatlarda değişimler yaşanabilir.”

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