2023-07-21 08:44:09 Araba fiyatlarında son dakika! Sıfır ve ikinci el arabada düşüş dalgası
Araba fiyatlarıyla ilgili son dakika açıklaması geldi. Sıfır araba ve ikinci el araba fiyatlarında düşüş dalgası başlayacak. Hükümet tarafından araba satışı ile ilgili adımların ardından satışlar yavaşlayacak. Yavaşlayan satışlar fiyat düşüşünü de beraberinde getirecek. İkinci el araba fiyatları sıfır araba fiyatını geçemeyecek. Kuralları ihlal eden araba sahiplerinin noter işlemleri gerçekleştirilmeyecek. İşte araba fiyatlarıyla ilgili merak edilen tüm detaylar...