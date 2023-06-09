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Otomotiv
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Araba alacaklara üçüncü zam uyarısı! Yeniden artacak

2023-06-09 08:14:53
Araba alacaklara üçüncü zam uyarısı! Yeniden artacak

Sene başından beri satış rekorları kıran otomobillerin fiyatı kurdaki artışa bağlı olarak bir haftada ikinci kez arttı. Fiyatlardaki toplam artış oranı ortalama yüzde 8’i buldu. Haziran ayı içerisinde üçüncü bir zam daha bekleyen sektör temsilcileri, fiyatların artmaya devam etmesi ve TCMB’nin faizleri arttırması halinde otomobilin yavaş yavaş yatırım aracı olmaktan çıkabileceğini söyledi. Beklentiler gerçekleşirse bulunurluk artarken satışlar ise kademeli olarak düşebilir.

#1
Foto - Araba alacaklara üçüncü zam uyarısı! Yeniden artacak

Fiyatları çoğunlukla Euro/TL kuruna bağlı olan sıfır otomobiller bir hafta dolmadan ikinci zammı gördü. Hafta başında otomobillerin liste fiyatlarına yüzde 4 ila 13 arasında değişen fiyat artışı yansıtan markalar, önceki gün Euro/TL kurunun ortalama yüzde 7 artarak 25 TL seviyelerinin üzerinde çıkmasıyla birlikte listelerini yeniden güncellemeye başladı.

#2
Foto - Araba alacaklara üçüncü zam uyarısı! Yeniden artacak

Hürriyet'ten Taylan Özgür Dil'in haberine göre yapılan ikinci zamlar yüzde 4’leri buldu. Böylece sıfır otomobilde fiyatlar bir haftada ortalama yüzde 8 arttı. Haziran başındaki güncellemeden sonra fiyatlarını tekrar ayarlayan bazı markalar Renault, Tesla, MG, MINI, Tesla ve Volkswagen oldu. Uzmanlar hafta boyunca diğer markaların da fiyatlarını ikinci kez güncelleyeceğini söyledi.

#3
Foto - Araba alacaklara üçüncü zam uyarısı! Yeniden artacak

100 BİN TL’Yİ BULDU Yapılan yeni fiyat artışları doğrultusunda, 6 Haziran’da fiyatı 1 milyon 144 bin 800 TL olan Volkswagen Golf’ün fiyatı 8 Haziran’da 1 milyon 224 bin 700 TL oldu. Yine 6 Haziran’da 1 milyon 777 bin 876 bin TL olan Tesla Model Y’nin fiyatı da 8 Haziran itibarıyla 1 milyon 970 bin TL’ye çıktı. 999 bin TL’den satılan elektrikli MG4’ün fiyatı ise 1 milyon 69 bin TL olarak güncellendi.

#4
Foto - Araba alacaklara üçüncü zam uyarısı! Yeniden artacak

Uzmanlar otomobillerin gümrükten ülkeye giriş yaptığı günkü kurla fiyatlandığının ancak bayilere gidene kadar kurdaki değişimlere bağlı olarak fiyatların artmaya devam edebileceğinin altını çizdi.

#5
Foto - Araba alacaklara üçüncü zam uyarısı! Yeniden artacak

Sıfır otomobillerin bayilerin stoklarına girene kadar zam görmeyi sürdürdüğünü belirten Renault’nun eski Satış direktörü Barış Özkan şu bilgileri verdi:

#6
Foto - Araba alacaklara üçüncü zam uyarısı! Yeniden artacak

‘ÜÇÜNCÜ KEZ ARTABİLİR’ “Haziran ayı başında markalar fiyatlarını güncellemişti. Önceki gün yaşanan kur artışlarının ardından markalar aynı hafta ikinci kez fiyatlara zam yapmaya başladı. Ben, kurların artışına paralel olarak haziran ayında bir zam daha bekliyorum. Yani bu ay Otomobil fiyatları 3 kez artabilir” dedi.

#7
Foto - Araba alacaklara üçüncü zam uyarısı! Yeniden artacak

Özkan, kur ve küresel maliyet artışlarına bağlı olarak araç fiyatlarının artmaya devam etmesi ve faizlerin de artması halinde otomobilin yavaş yavaş bir “yatırım” aracı olmaktan çıkabileceğini söyledi. Özkan, “Yatırım amaçlı satın almaların azalmasıyla tüketici istediği tipte otomobil bulabilir ancak bu kez fiyat yüksek, krediler sınırlı ve faizler de yüksek olacağı için satışlarda düşüşler görülebilir” ifadelerini kullandı.

#8
Foto - Araba alacaklara üçüncü zam uyarısı! Yeniden artacak

BİR HAFTADA YÜZDE 8 ZAM Otomotiv veri şirketi Cardata’nın Genel Müdürü Hüsamettin Yalçın ise fiyatlarını yeniden güncelleyen markalara diğer markaların da katılacağını söyleyerek, “Fiyatlarını ikinci kez arttıran markaların ortalaması bize yapılacak Zam oranlarıyla ilgili de fikirler veriyor. Yani haziran başında yapılan ortalama yüzde 4 ila 13’lük zamların üzerine bir de ortalama yüzde 4 ila 6 arasında artış daha yansıtıldı.

#9
Foto - Araba alacaklara üçüncü zam uyarısı! Yeniden artacak

Böylece fiyatlar bir haftada ortalama yüzde 8 artmış oldu” dedi. Yalçın ise fiyatlarda çok büyük artışlar olmadıkça ve piyasada yatırımcılar için daha cazip enstrümanlar oluşmadıkça sıfır otomobilin yatırım aracı olarak görülmeye devam edeceğini söyledi.

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