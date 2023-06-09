Araba alacaklara üçüncü zam uyarısı! Yeniden artacak

100 BİN TL’Yİ BULDU Yapılan yeni fiyat artışları doğrultusunda, 6 Haziran’da fiyatı 1 milyon 144 bin 800 TL olan Volkswagen Golf’ün fiyatı 8 Haziran’da 1 milyon 224 bin 700 TL oldu. Yine 6 Haziran’da 1 milyon 777 bin 876 bin TL olan Tesla Model Y’nin fiyatı da 8 Haziran itibarıyla 1 milyon 970 bin TL’ye çıktı. 999 bin TL’den satılan elektrikli MG4’ün fiyatı ise 1 milyon 69 bin TL olarak güncellendi.