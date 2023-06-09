2023-06-09 08:14:53 Araba alacaklara üçüncü zam uyarısı! Yeniden artacak
Sene başından beri satış rekorları kıran otomobillerin fiyatı kurdaki artışa bağlı olarak bir haftada ikinci kez arttı. Fiyatlardaki toplam artış oranı ortalama yüzde 8’i buldu. Haziran ayı içerisinde üçüncü bir zam daha bekleyen sektör temsilcileri, fiyatların artmaya devam etmesi ve TCMB’nin faizleri arttırması halinde otomobilin yavaş yavaş yatırım aracı olmaktan çıkabileceğini söyledi. Beklentiler gerçekleşirse bulunurluk artarken satışlar ise kademeli olarak düşebilir.