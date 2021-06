Yeni iPhone 13 Pro Max'in bataryası 12'deki versiyona göre 665mAh daha fazla olacak. Bu da yüzde 15'ten fazla bir artış anlamına geliyor. Tabii ekranlarda 120Hz'ye geçince pil tüketiminin artacağı muhakkak. Yeni bataryalar performans artışına ne kadar katkı sağlar sorusunun cevabını zaman gösterecek. iPhone 12/12 Pro ve iPhone 13/13 Pro: 2.815 mAh vs 3.095 mAh iPhone 12 Pro Max ve iPhone 13 Pro Max: 3.687 mAh vs 4.352 mAh iPhone 12 mini ve iPhone 13 mini: 2.227 mAh vs 2.406 mAh