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Teknoloji-Bilişim
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Apple sinir eden sorunları çözdü

2023-12-11 21:17:49
Apple sinir eden sorunları çözdü

Apple bazı sorunlarla ilgili olarak iOS 17.2 güncellemesi beta olarak kullanıma sunuldu. İşte getirilen yenilikler...

#1
Foto - Apple sinir eden sorunları çözdü

Merakla beklenen iOS 17 güncellemesi yine merakla beklediğimiz iPhone 15 serisi ile birlikte tanıtıldı. Kullanıcılar yeni güncellemeyi iPhone’larına indirmek ve kullanmak için sabırsızlanırken bir anda forumlarda garip sorunlardan bahsedilmeye başlandı. Bu sorunların nasıl çözüleceği büyük bir merak konusu olurken cevap sonunda geldi. İşte ilaç gibi gelecek olan iOS 17.2 güncellemesi ve detayları…

#2
Foto - Apple sinir eden sorunları çözdü

Öncelikle iOS 17.2 güncellemesini ele alırsak içerisinde çok güzel özelliklerin yer aldığını belirtmemiz gerekli. Özellikle de dijitalin bu kadar yaygın olduğu bir çağda kullanıcıların merakla beklediği “Journal” uygulaması da bu güncelleme ile iPhone’lara eklenecek. Journal sayesinde artık günlükleriniz şifreli olarak dijital alanda sizi bekleyecek.

#3
Foto - Apple sinir eden sorunları çözdü

Burada merakla beklenen bir diğer yenilik ise “Çeviri” uygulamasının “Action Button” ile entegre olarak çalışacak olması.

#4
Foto - Apple sinir eden sorunları çözdü

Bu ilk bakışta gereksiz veya heyecanlanacak bir özellik olmayabilir ancak günlük kullanımda oldukça işlevsel olacağını ve kullanıcıların işlerini büyük oranda kolaylaştıracağını da belirtelim.

#5
Foto - Apple sinir eden sorunları çözdü

“Peki bu kablosuz şarj sorunu ne oldu? Çözüldü mü?” gibi soruların sorulmaya başladığı noktaya da geldiğimize göre merakla beklenen cevabı verelim.

#6
Foto - Apple sinir eden sorunları çözdü

İlk etapta iPhone 15 serisi ile ortaya çıktığı sanılan fakat sonrasında durumun yeni iPhone serisinden değil iOS 17’den kaynaklı olduğu fark edilen kablosuz şarj sorunu da çözülüyor. Burada özellikle General Motors Grubu markalarında ve BMW modellerinde yaşanan soruna nihayet çözüme kavuşuyor gibi.

#7
Foto - Apple sinir eden sorunları çözdü

Son olarak iOS 17.2 güncelleme notları arasında: “iPhone 15 Pro ve iPhone 15 Pro Max‘te uzaktaki küçük nesneleri yakalarken iyileştirilmiş telefoto kamera odaklama hızı” ibaresi de bulunmakta.

#8
Foto - Apple sinir eden sorunları çözdü

Bu da oldukça yetenekli olan iPhone 15 Pro ve Pro Max kameralarının yeteneklerinin artacağına bir işaret.

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