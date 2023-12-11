Apple sinir eden sorunları çözdü

Merakla beklenen iOS 17 güncellemesi yine merakla beklediğimiz iPhone 15 serisi ile birlikte tanıtıldı. Kullanıcılar yeni güncellemeyi iPhone’larına indirmek ve kullanmak için sabırsızlanırken bir anda forumlarda garip sorunlardan bahsedilmeye başlandı. Bu sorunların nasıl çözüleceği büyük bir merak konusu olurken cevap sonunda geldi. İşte ilaç gibi gelecek olan iOS 17.2 güncellemesi ve detayları…