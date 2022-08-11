Antep fıstığı borsası buradan belli oluyor!

Alıcılar ve tüccarlar bir araya gelerek ortak bir fiyat tespiti yaparlar. Fiyatın belirlenmesinin ardından işletmelere fıstık akışı başlar. Fıstıklar nakliye araçlarıyla sitelerden işletmelere taşınır. İşletmelerimizde fıstığı işlemek için 24 saat çalışır. Geçen hafta günlük 300-500 ton gelen fıstık bu hafta başı itibariyle 3 bin ton kadar yükseldi. Nizipli tüccarlar ellerini taşın altını koyarak yaklaşık 3 bin ton fıstığı yerden kaldırdı. Öğlen saatlerinde o 3 bin ton fıstık işletmelere akmaya başladı” ifadelerini kullandı.