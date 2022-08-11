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Ekonomi
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Antep fıstığı borsası buradan belli oluyor!

2022-08-11 13:51:21
Antep fıstığı borsası buradan belli oluyor!

Türkiye’de 110 ülkeye ihraç edilen Antep fıstığının fiyatını Gaziantep’in Nizip ilçesi belirliyor.

#1
Foto - Fıstık ekonomisinin kalbinin attığı ilçeye günlük 3 bin ton fıstık geldiğini söyleyen Nizip Fıstıkçılar İşletme Kooperatifi Başkanı Ahmet Polat, “Antep fıstığının fiyatı Nizip’te belirlenir” dedi. Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nin önemli geçim kaynaklarından olan Antep fıstığının kalbi Gaziantep’in Nizip İlçesi’nde atıyor. Antep fıstığı ekonomisine büyük etki yapan Nizip Fıstık Hali, boz fıstık hasadının başlamasıyla birlikte hareketlenmeye başladı. Türkiye’de Antep fıstığının fiyatının belirlendiği yer olan fıstık halinde her sabah açıklanan fiyatı diğer fıstık halleri de baz alıyor.

Fıstık ekonomisinin kalbinin attığı ilçeye günlük 3 bin ton fıstık geldiğini söyleyen Nizip Fıstıkçılar İşletme Kooperatifi Başkanı Ahmet Polat, “Antep fıstığının fiyatı Nizip’te belirlenir” dedi. Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nin önemli geçim kaynaklarından olan Antep fıstığının kalbi Gaziantep’in Nizip İlçesi’nde atıyor. Antep fıstığı ekonomisine büyük etki yapan Nizip Fıstık Hali, boz fıstık hasadının başlamasıyla birlikte hareketlenmeye başladı. Türkiye’de Antep fıstığının fiyatının belirlendiği yer olan fıstık halinde her sabah açıklanan fiyatı diğer fıstık halleri de baz alıyor.

#2
Foto - Nizip’te açıklanan fiyata göre şekillenen Antep fıstığı fiyatı Türkiye geneline yayılıyor. Antep fıstığı sayesinde ilçe ekonomisine her gün yüz milyonlarca liralık giriş olurken Nizip’teki tesislerde işlenen fıstıklar Türkiye’nin dört bir yanına dağılıyor.

Nizip’te açıklanan fiyata göre şekillenen Antep fıstığı fiyatı Türkiye geneline yayılıyor. Antep fıstığı sayesinde ilçe ekonomisine her gün yüz milyonlarca liralık giriş olurken Nizip’teki tesislerde işlenen fıstıklar Türkiye’nin dört bir yanına dağılıyor.

#3
Foto - Hasadın başlamasıyla birlikte fıstık haline günde ortalama 3 bin ton Antep fıstığı geldiğini söyleyen Nizip Fıstıkçılar İşletme Kooperatifi Başkanı Ahmet Polat, Nizip’in fıstık piyasasının Türkiye’yi etkilediğini belirterek, “Antep fıstığının fiyatı Nizip’te belirlenir” dedi.

Hasadın başlamasıyla birlikte fıstık haline günde ortalama 3 bin ton Antep fıstığı geldiğini söyleyen Nizip Fıstıkçılar İşletme Kooperatifi Başkanı Ahmet Polat, Nizip’in fıstık piyasasının Türkiye’yi etkilediğini belirterek, “Antep fıstığının fiyatı Nizip’te belirlenir” dedi.

#4
Foto - Nizip’in fıstık piyasasının oluştuğu yer olduğunu söyleyen Polat, diğer il ve ilçelerde Nizip’in belirlediği fiyat üzerinden fiyat açıklandığını belirtti. İlçedeki sitelere geceden sabaha kadar fıstık girişi olduğunu paylaşan Polat, “Sabahleyin alıcı tüccarlar gelir.

Nizip’in fıstık piyasasının oluştuğu yer olduğunu söyleyen Polat, diğer il ve ilçelerde Nizip’in belirlediği fiyat üzerinden fiyat açıklandığını belirtti. İlçedeki sitelere geceden sabaha kadar fıstık girişi olduğunu paylaşan Polat, “Sabahleyin alıcı tüccarlar gelir.

#5
Foto - Alıcılar ve tüccarlar bir araya gelerek ortak bir fiyat tespiti yaparlar. Fiyatın belirlenmesinin ardından işletmelere fıstık akışı başlar. Fıstıklar nakliye araçlarıyla sitelerden işletmelere taşınır. İşletmelerimizde fıstığı işlemek için 24 saat çalışır. Geçen hafta günlük 300-500 ton gelen fıstık bu hafta başı itibariyle 3 bin ton kadar yükseldi. Nizipli tüccarlar ellerini taşın altını koyarak yaklaşık 3 bin ton fıstığı yerden kaldırdı. Öğlen saatlerinde o 3 bin ton fıstık işletmelere akmaya başladı” ifadelerini kullandı.

Alıcılar ve tüccarlar bir araya gelerek ortak bir fiyat tespiti yaparlar. Fiyatın belirlenmesinin ardından işletmelere fıstık akışı başlar. Fıstıklar nakliye araçlarıyla sitelerden işletmelere taşınır. İşletmelerimizde fıstığı işlemek için 24 saat çalışır. Geçen hafta günlük 300-500 ton gelen fıstık bu hafta başı itibariyle 3 bin ton kadar yükseldi. Nizipli tüccarlar ellerini taşın altını koyarak yaklaşık 3 bin ton fıstığı yerden kaldırdı. Öğlen saatlerinde o 3 bin ton fıstık işletmelere akmaya başladı” ifadelerini kullandı.

#6
Foto - Nizip’te 3 bin tonluk fıstığı kaldıracak kapasite olduğunu dile getiren Polat, bu hafta başı Nizip’e giren paranın 100 milyon lira üzerinde olduğunu söyledi.

Nizip’te 3 bin tonluk fıstığı kaldıracak kapasite olduğunu dile getiren Polat, bu hafta başı Nizip’e giren paranın 100 milyon lira üzerinde olduğunu söyledi.

#7
Foto - Tüccarların fıstık fiyatları üzerinden zan altında bırakıldığını belirten Polat, “Tüccar risk alıp ürün satın alıyor. Aldığı fıstığı kaça satacağının garantisi yok. Tüccarlar yoğun şekilde ürün satın alıyor. Fiyatlar birden bire düşer fıstık tüccarın elinde kalırsa tüccar büyük zarara uğrar. Ben Nizipli tüccarlara çok teşekkür ediyorum. Eğer tüccar arkadaşlar özverili davranmasaydı piyasaya giren 3 bin ton fıstık kalkar mıydı. 3 bin ton fıstığı kaldırmak büyük mesele. Tüccarlar üreticinin malı yerde kalmasın diye risk aldı” diye sözlerine ekledi.

Tüccarların fıstık fiyatları üzerinden zan altında bırakıldığını belirten Polat, “Tüccar risk alıp ürün satın alıyor. Aldığı fıstığı kaça satacağının garantisi yok. Tüccarlar yoğun şekilde ürün satın alıyor. Fiyatlar birden bire düşer fıstık tüccarın elinde kalırsa tüccar büyük zarara uğrar. Ben Nizipli tüccarlara çok teşekkür ediyorum. Eğer tüccar arkadaşlar özverili davranmasaydı piyasaya giren 3 bin ton fıstık kalkar mıydı. 3 bin ton fıstığı kaldırmak büyük mesele. Tüccarlar üreticinin malı yerde kalmasın diye risk aldı” diye sözlerine ekledi.

#8
Foto - Baklavacıya fıstığın hazır halde gittiğini ve işleme gibi bir dertlerinin olmadığını sözlerine ekleyen Polat, “Bu ürünü işlemek kolay değil ki. Belirli safhalardan geçiyor.

Baklavacıya fıstığın hazır halde gittiğini ve işleme gibi bir dertlerinin olmadığını sözlerine ekleyen Polat, “Bu ürünü işlemek kolay değil ki. Belirli safhalardan geçiyor.

#9
Foto - Tüccar risk alıyor. Baklavacılar hazır ürün alıp işliyor. Tüccarın kar marjı yüzde 10’dur zaten. Fiyatların yükselmesinden dolayı şuan bu kar marjını bile yakalayamadığımız oluyor.

Tüccar risk alıyor. Baklavacılar hazır ürün alıp işliyor. Tüccarın kar marjı yüzde 10’dur zaten. Fiyatların yükselmesinden dolayı şuan bu kar marjını bile yakalayamadığımız oluyor.

#10
Foto - Yüzde 3-5 kar marjıyla çalışıyoruz. Gaziantep, Urfa, Kilis ve Adıyaman bölgesinde 200 bin tonluk hasat bekliyoruz. Fıstık haline ve kavlatma tesislerine gelen ürüne baktığımız zaman bu rekoltenin tutacağını tahmin ediyorum.

Yüzde 3-5 kar marjıyla çalışıyoruz. Gaziantep, Urfa, Kilis ve Adıyaman bölgesinde 200 bin tonluk hasat bekliyoruz. Fıstık haline ve kavlatma tesislerine gelen ürüne baktığımız zaman bu rekoltenin tutacağını tahmin ediyorum.

#11
Foto - Fıstık işletmeleri mevsimlik çalışmıyor 365 gün çalışıyor. Tabi fıstık hasada sezonunun farklı bir yorgunluğu oluyor. Nizip’in nüfusu 150 bin Nizip ekonomisini döndüren ürün fıstıktır. Fıstık olmasa Nizip’te hayat biter” diye konuştu.

Fıstık işletmeleri mevsimlik çalışmıyor 365 gün çalışıyor. Tabi fıstık hasada sezonunun farklı bir yorgunluğu oluyor. Nizip’in nüfusu 150 bin Nizip ekonomisini döndüren ürün fıstıktır. Fıstık olmasa Nizip’te hayat biter” diye konuştu.

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