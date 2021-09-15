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Hayat-Aktüel
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Antalya'da korkunç kaza!

2021-09-15 18:44:36
Antalya'da korkunç kaza!

Antalya'nın Akseki ilçesinde yolcu otobüsüyle otomobilin çarpışması sonucu anne ve baba hayatını kaybetti, 2 çocuğu yaralandı.

#1
Foto - Nihat B'nin kullandığı Kontur firmasına ait 42 BC 885 plakalı yolcu otobüsü, Akseki-Seydişehir kara yolu Manayıt mevkisinde, Muhammed Mustafa İnce (37) idaresindeki 42 BTC 15 plakalı otomobille çarpıştı.

Nihat B'nin kullandığı Kontur firmasına ait 42 BC 885 plakalı yolcu otobüsü, Akseki-Seydişehir kara yolu Manayıt mevkisinde, Muhammed Mustafa İnce (37) idaresindeki 42 BTC 15 plakalı otomobille çarpıştı.

#2
Foto - İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

#3
Foto - Sağlık ekipleri, otomobil sürücüsü ve eşi Zeynep İnce'nin (37) yaşamını yitirdiğini belirledi.

Sağlık ekipleri, otomobil sürücüsü ve eşi Zeynep İnce'nin (37) yaşamını yitirdiğini belirledi.

#4
Foto - Çiftin yaralanan çocukları Sefer (11) ve Elif İnce (5) Manavgat Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Çiftin yaralanan çocukları Sefer (11) ve Elif İnce (5) Manavgat Devlet Hastanesine kaldırıldı.

#5
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#6
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