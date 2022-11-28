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Hayat-Aktüel
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Antalya'da kavga sonrası silahlı saldırı

2022-11-28 10:37:50
Antalya'da kavga sonrası silahlı saldırı

Antalya'nın Serik ilçesinde çıkan tartışma silahlı saldırıya dönüştü. Olayda 3 kişi yaralandı.

#1
Foto - Antalya'da kavga sonrası silahlı saldırı

Olay, Serik ilçesine bağlı Orta Mahallede akşam saatlerinde meydana geldi. Aralarında daha önce husumet olduğu öğrenilen şahıslar arasında çıkan tartışma önce kavgaya, sonra silahlı saldırıya dönüştü.

#2
Foto - Antalya'da kavga sonrası silahlı saldırı

2 kişi oldukları öğrenilen ve henüz kimlikleri belirlenemeyen şüpheliler, yanında getirdikleri pompalı tüfek ile İbrahim Ş., Baykal D. ve Ramazan U.'yu yaraladı.

#3
Foto - Antalya'da kavga sonrası silahlı saldırı

İhbar üzerine olay yerine 112 sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan şahıslar yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

#4
Foto - Antalya'da kavga sonrası silahlı saldırı

Olay yerinde park halindeki kamyonet ile bazı işyerlerinin camlarına kurşunların isabet etmesiyle kırıldığı görüldü.

#5
Foto - Antalya'da kavga sonrası silahlı saldırı

Polis ekipleri, olay sonrası kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlatırken, olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.

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