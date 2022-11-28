2022-11-28 10:37:50 Antalya'da kavga sonrası silahlı saldırı
Antalya'nın Serik ilçesinde çıkan tartışma silahlı saldırıya dönüştü. Olayda 3 kişi yaralandı.
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Antalya'nın Serik ilçesinde çıkan tartışma silahlı saldırıya dönüştü. Olayda 3 kişi yaralandı.
Olay, Serik ilçesine bağlı Orta Mahallede akşam saatlerinde meydana geldi. Aralarında daha önce husumet olduğu öğrenilen şahıslar arasında çıkan tartışma önce kavgaya, sonra silahlı saldırıya dönüştü.
2 kişi oldukları öğrenilen ve henüz kimlikleri belirlenemeyen şüpheliler, yanında getirdikleri pompalı tüfek ile İbrahim Ş., Baykal D. ve Ramazan U.'yu yaraladı.
İhbar üzerine olay yerine 112 sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan şahıslar yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.
Olay yerinde park halindeki kamyonet ile bazı işyerlerinin camlarına kurşunların isabet etmesiyle kırıldığı görüldü.
Polis ekipleri, olay sonrası kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlatırken, olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.
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