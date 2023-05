Annesi 105 kızı 80 yaşında! Depremde ayrı düştüler

105 yaşındaki Fatma nine, 6 Şubat'taki Kahramanmaraş depremlerinin ardından ayrı düştüğü 80 yaşındaki kızıyla önceki gün buluştu. Anne kızın buluşmasında aralarında geçen muhabbet duygulandırdı. Adıyaman'da yaşayan 105 yaşındaki Fatma nine ile kızı 80 yaşındaki Zekire Şahin'in yaşadıkları ev, 6 Şubat tarihinde meydana gelen 7.7 ve 7.6'lık depremlerde ağır hasar aldı. Depremden hemen sonra Adıyaman’daki vatandaşların tahliye edilmesi esnasında 105 yaşındaki Fatma nine ile kızı Zekire Şahin, farklı uçaklara bindirilerek farklı illere gönderildi. 3 Ay boyunca özlem çeken Fatma nine ile Zekire Şahin, yeniden Adıyaman’a getirildi. 3 ay sonra yeniden buluşan anne ve kızının aralarındaki konuşma duygulandırdı.