Annesi 105 kızı 80 yaşında! Depremde ayrı düştüler

Türkçe konuşmasını bilmeyen ve Kürtçe konuşan Zekire Şahin, “Ben bu dünyada olduğum sürece kurban olurum anneme. Kurban olurum vefat eden abimin mezarına ve kurban olurum anneme, Ne o mezarı unuturum nede annemi. Ben öleceksem dahi annemden hemen önce öleyim daha sonra annem ölsün, ben Allah’a o şekilde dua ettim öleceksem de annemden 3 gün önce öleyim ben onun ölümünü görmeyeyim. Deprem sırasında ben buraya geldim annem şurada oturuyordu, ben kendisine burada oturmasını eve gidip geleceğimi söyledim. Ben eve gidip geldiğimde de annem yoktu. Annemin nereye gittiğini bulamadım. Götürmüşlerdi” dedi.