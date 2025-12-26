  • İSTANBUL
Türkiye'den ABD'yi şok edecek S-400 kararı

Türkiye'den ABD'yi şok edecek S-400 kararı

ABD, S-400'leri bırakması yönünde Türkiye'ye alçak telkinlerde bulunurken Ankara bu konudaki net tavrını korumayı sürdürüyor.

1
#1
Foto - Türkiye'den ABD'yi şok edecek S-400 kararı

Geçtiğimiz haftalarda ABD’nin Ankara Büyükelçisi Tom Barrack, Türkiye’nin S-400'lerden vazgeçeceği yönünde bir açıklama yapmıştı. Barrack açıklamasında, "ABD, Türkiye’nin F-35 programına tekrar katılma isteği ve Rus yapımı S-400 hava savunma sistemini elinde bulundurması hususunda Türkiye ile süregelen görüşmeler yürütmektedir. Amerikan yasalarında belirtildiği üzere, Türkiye’nin F-35 programına dönebilmesi için S-400 sistemini artık kullanmaması ve elinde bulundurmaması gerekmektedir. Başkan Trump ve Cumhurbaşkanı Erdoğan arasındaki olumlu ilişki, yeni bir işbirliği ortamı yaratarak bu hususta neredeyse 10 yıldır yapılan en verimli görüşmelerin gerçekleştirilmesini sağlamıştır" demişti.

#2
Foto - Türkiye'den ABD'yi şok edecek S-400 kararı

Sözcü'den Saygın Öztürk'ün haberine göre, CHP Tekirdağ Milletvekili İlhami Özcan Aygün, "S-400'e paraları verdik, şimdi hangarlarda çürüyor. S-400 kullanılmazsa nasıl bir yapı olacak" şeklinde Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'e bir soru yöneltti.

#3
Foto - Türkiye'den ABD'yi şok edecek S-400 kararı

Muhalefet kanadı hükümetin ısrarla ve defalarca 'Bir tehlike halinde kullanılacak, şu an zaten aktif' şeklindeki S-400 çıkışını görmezden gelirken söz konusu provokatif soruya yanıt verildi.

#4
Foto - Türkiye'den ABD'yi şok edecek S-400 kararı

Ayün'ün sorusuna verilen yanıtta, "S-400 Hava Savunma Sistemleri, ihtiyaç halinde kullanılmak üzere envanterimizde bulunuyor. S-400 Hava savunma sistemi ülkemizin uzun menzilli bölge hava savunması için elzemdir. F-35 tedariki kapsamında, görüşmeler devam etmektedir. Ayrıca SIPER sisteminin geliştirilmesi bu kapsamda önem arz etmiş ve çalışmalar hızlandırılmıştır" denildi.

#5
Foto - Türkiye'den ABD'yi şok edecek S-400 kararı

Bakanlık tarafından verilen yanıtta Türkiye'nin F-35 şantajına boyun eğmeyeceği ve S-400'lerden vazgeçmeyeceği bir kez daha ortaya konuldu.

