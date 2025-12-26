Türkiye'den ABD'yi şok edecek S-400 kararı

Geçtiğimiz haftalarda ABD’nin Ankara Büyükelçisi Tom Barrack, Türkiye’nin S-400'lerden vazgeçeceği yönünde bir açıklama yapmıştı. Barrack açıklamasında, "ABD, Türkiye’nin F-35 programına tekrar katılma isteği ve Rus yapımı S-400 hava savunma sistemini elinde bulundurması hususunda Türkiye ile süregelen görüşmeler yürütmektedir. Amerikan yasalarında belirtildiği üzere, Türkiye’nin F-35 programına dönebilmesi için S-400 sistemini artık kullanmaması ve elinde bulundurmaması gerekmektedir. Başkan Trump ve Cumhurbaşkanı Erdoğan arasındaki olumlu ilişki, yeni bir işbirliği ortamı yaratarak bu hususta neredeyse 10 yıldır yapılan en verimli görüşmelerin gerçekleştirilmesini sağlamıştır" demişti.