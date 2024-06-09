Annelerini öldüren babalarından şikayetçi olmadılar

Kızları ayrı ayrı ifade verdi Davanın 2'nci duruşmasında çiftin kızları ayrı ayrı tanık olarak ifade verdi. Annelerinin M.Z. isminde sevgilisi olduğunu, bazı günler onunla kaldığını, kardeşi ile kendisine kötü davranıp ilgilenmediğini ve babalarına sürekli hakaret ettiğini öne süren M.K., şöyle devam etti: "Annemle babam ara sıra sudan sebeple münakaşa ederdi. Babam çalışırdı ve annem bizimle hiç ilgilenmezdi. Bu süre zarfında annem birisi ile tanıştı ve 2 gün sonra evi terk etti. Annem bir süre sonra babama 'Seni sevmiyorum, canın cehenneme. Gittiğim yerde çok mutluyum' diye mesaj göndermeye başladı. Annemin ölmeden önce son 1,5 yıldır bir ilişkisi vardı. Annem babamı aldatmıştı. Babamdan şikayetçi değilim." Ş.K. de annesi ve babasının evliliklerinde hep sorun oluğunu söyleyerek, "Babamın psikolojisi normal değildir. Ama annem sürekli eve gelip, M.Z.'yi överek babamı tahrik ediyordu. Annem hep evi terk ederdi. Babamın haline çok üzülüyordum. Babamdan şikayetçi değilim" ifadelerini kullandı. Tutuklu sanık Hakkı Koca'nın avukatı Adnan Mutlu ise müvekkilinin olayı tasarlamadığına belirterek, "Olay öncesi, maktulün başka bir erkekle kaçması, bir televizyon kanalında tüm Türkiye'nin gözleri önünde münazara edildi. Müvekkilim öldürmek isteseydi o zaman bunu yapardı" dedi. Duruşmayı erteleyen mahkeme, sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi.