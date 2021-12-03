Annelerden ders çalışan öğrencilere sürpriz ikramlık

Öğrencilerin sürpriz ikramlarla büyük mutluluk yaşadıklarını ifade eden Göktaş, "Üyelerimizle bizlere emanet olan öğrencilerimiz için evlerimizde pastalar, börekler, çorbalar hazırladık. Bizler de birer anneyiz, anne şefkatinin ne olduğunu, anne eli değerek hazırlanan yemeklerin lezzetini çok iyi biliriz. Bu nedenle emanet olan öğrencilerimize anneleri kadar olamasak da bu şefkati hissettirmek istedik. Evlerimizde hazırladığımız pasta ve çorbaları ders çalışan öğrencilerimize ikram ettik. Onların mutlu olduğunu görmek bizleri ziyadesiyle mutlu ediyor. Annelerimizin gözleri arkada kalmasın, elimizden geldiğince öğrencilerimizin yanında olmaya devam edeceğiz." dedi.