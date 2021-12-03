  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Hayat-Aktüel
6
Annelerden ders çalışan öğrencilere sürpriz ikramlık

2021-12-03 19:00:18
Annelerden ders çalışan öğrencilere sürpriz ikramlık

Elazığ'da, Fırat Üniversitesinde (FÜ) oluşturulan kadın kollarına üye anneler, üniversite kütüphanesinde ders çalışan öğrencilere çorba, pasta, börek ve çay ikramında bulundu.

#1
Foto - Öğrencilerin moral ve motivasyonu artırmaya yönelik etkinlik kapsamında, 24 saat açık olan kütüphanede ders çalışmak için sabahlayan öğrenciler için anneler tarafından ikramlıklar hazırlandı.

Öğrencilerin moral ve motivasyonu artırmaya yönelik etkinlik kapsamında, 24 saat açık olan kütüphanede ders çalışmak için sabahlayan öğrenciler için anneler tarafından ikramlıklar hazırlandı.

#2
Foto - Öğrenciler ikramlar sayesinde aile sıcaklığını yaşarken moral buldu, mutlu oldu.

Öğrenciler ikramlar sayesinde aile sıcaklığını yaşarken moral buldu, mutlu oldu.

#3
Foto - FÜ Kadın Kolları Başkanı Hülya Göktaş, ara sınavlara hazırlanan öğrencileri yalnız bırakmamak, onların moral ve motivasyon artırmak amacıyla etkinlik düzenlediklerini belirtti.

FÜ Kadın Kolları Başkanı Hülya Göktaş, ara sınavlara hazırlanan öğrencileri yalnız bırakmamak, onların moral ve motivasyon artırmak amacıyla etkinlik düzenlediklerini belirtti.

#4
Foto - Öğrencilerin sürpriz ikramlarla büyük mutluluk yaşadıklarını ifade eden Göktaş,

Öğrencilerin sürpriz ikramlarla büyük mutluluk yaşadıklarını ifade eden Göktaş, "Üyelerimizle bizlere emanet olan öğrencilerimiz için evlerimizde pastalar, börekler, çorbalar hazırladık. Bizler de birer anneyiz, anne şefkatinin ne olduğunu, anne eli değerek hazırlanan yemeklerin lezzetini çok iyi biliriz. Bu nedenle emanet olan öğrencilerimize anneleri kadar olamasak da bu şefkati hissettirmek istedik. Evlerimizde hazırladığımız pasta ve çorbaları ders çalışan öğrencilerimize ikram ettik. Onların mutlu olduğunu görmek bizleri ziyadesiyle mutlu ediyor. Annelerimizin gözleri arkada kalmasın, elimizden geldiğince öğrencilerimizin yanında olmaya devam edeceğiz." dedi.

#5
Foto - Öğrenciler de FÜ'de okumaktan duydukları mutluluğu belirterek emeği geçenlere teşekkür etti.

Öğrenciler de FÜ'de okumaktan duydukları mutluluğu belirterek emeği geçenlere teşekkür etti.

'4 bin TL olsun' demişti! Destici asgari ücret teklifini değiştirdi
Ekonomi

'4 bin TL olsun' demişti! Destici asgari ücret teklifini değiştirdi

BBP lideri Mustafa Destici "Asgari ücretin en az 4 bin lira olması gerektiği konusunda fikrimizi beyan etmiştik. Daha sonra dövizdeki dalgal..
Mete Yarar kritik detayı açıkladı: Bu adam sıradan biri değil
Gündem

Mete Yarar kritik detayı açıkladı: Bu adam sıradan biri değil

Terör ve Güvenlik Uzmanı Mete Yarar, “siyasal ve askeri casusluk” suçlamasıyla tutuklanan DEVA Partisi kurucu üyesi Metin Gürcan ile ilgili ..
Abdullah Ağar 'Bu çok nadir bir durum' diyerek duyurdu
Gündem

Abdullah Ağar 'Bu çok nadir bir durum' diyerek duyurdu

Terör ve Güvenlik Uzmanı Abdullah Ağar, yakalanıp Türkiye'ye getirilen PKK'lı Pervin Arslan ile ilgili çarpıcı detayları paylaştı...
ABD medyası yazdı: Türk SİHA'ları karşısında çaresiz kaldılar
Teknoloji

ABD medyası yazdı: Türk SİHA'ları karşısında çaresiz kaldılar

Ukrayna-Rusya arasında yaşanan Donbass kriziyle ilgili çarpıcı bir analiz yayınlayan Amerikan Forbes dergisi, Ukrayna ordusunun envanterinde..
Petso sosu tarifi, nasıl yapılır?
Kadın - Aile

Petso sosu tarifi, nasıl yapılır?

Salatanızı ya da makarnanızı farklı hâle getirmek istiyorsanız petso sosuyla lezzetlendirebilirsiniz.

Güldal Akşit vefat etti
Gündem

Güldal Akşit vefat etti

Eski Turizm Bakanı ve AK Parti Danışmanı Güldal Akşit tedavi gördüğü hastanede Hakk'a yürüdü.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay