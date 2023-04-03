Anneler ve çocuklarının tatlı telaşı! Hiç durmuyorlar...

"Buraya gelmeden önce kadınlarımız evde sıkıldıklarını söylüyorlardı. Kursun psikolojik olarak çok olumlu etkisi oldu. Burada motive oluyorlar, psikolojik olarak rahatlıyorlar, yeni şeyler öğreniyorlar, onlar için çok güzel bir sosyal etkinlik oluyor. Çocuklar da aynı şekilde mutlu oluyor. Çocuklar, 'Anne hadi kursa gidelim.' diye annelerini teşvik ediyor. Bunlar beni çok mutlu ediyor. Kursiyerlerimle güzel şeyler yaptığımıza inanıyorum."