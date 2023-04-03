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Aktüel
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Anneler ve çocuklarının tatlı telaşı! Hiç durmuyorlar...

2023-04-03 12:55:07
Anneler ve çocuklarının tatlı telaşı! Hiç durmuyorlar...

Elazığ'da anneler ve çocukları açılan kursta dekoratif ürünler yapıyor.

#1
Foto - Anneler ve çocuklarının tatlı telaşı! Hiç durmuyorlar...

Elazığ'da 2 çocuk annesi Leyla Karaca (45), çocuklarının üniversiteyi bitirmesinin ardından boş vakitlerini değerlendirmek amacıyla internetten araştırarak atık malzemelerden farklı tekniklerle dekoratif ürünler yapmaya başladı.

#2
Foto - Anneler ve çocuklarının tatlı telaşı! Hiç durmuyorlar...

Kendisini daha da geliştirmek için Elazığ Halk Eğitimi Merkezinin açtığı kurslara katılarak usta öğreticilik belgesi alan Karaca, kurslarda anne ve çocuklarına el sanatlarını öğretiyor.

#3
Foto - Anneler ve çocuklarının tatlı telaşı! Hiç durmuyorlar...

Şehit Hasan Halit Küçük Ortaokulu'nda açılan kursta da anne ve çocukları, kağıt rölyef, amigurumi bebek, yapay çiçekçilik ve atık malzemelerden dekoratif ürünler yapıyor.

#4
Foto - Anneler ve çocuklarının tatlı telaşı! Hiç durmuyorlar...

Karaca, AA muhabirine, Halk Eğitimi Merkezi bünyesinde açtığı kursa annelerin çocuklarıyla katılma imkanı sağladığını söyledi.

#5
Foto - Anneler ve çocuklarının tatlı telaşı! Hiç durmuyorlar...

Kurslara genellikle ev kadınlarının ilgi gösterdiğini aktaran Karaca, şöyle konuştu:

#6
Foto - Anneler ve çocuklarının tatlı telaşı! Hiç durmuyorlar...

"Buraya gelmeden önce kadınlarımız evde sıkıldıklarını söylüyorlardı. Kursun psikolojik olarak çok olumlu etkisi oldu. Burada motive oluyorlar, psikolojik olarak rahatlıyorlar, yeni şeyler öğreniyorlar, onlar için çok güzel bir sosyal etkinlik oluyor. Çocuklar da aynı şekilde mutlu oluyor. Çocuklar, 'Anne hadi kursa gidelim.' diye annelerini teşvik ediyor. Bunlar beni çok mutlu ediyor. Kursiyerlerimle güzel şeyler yaptığımıza inanıyorum."

#7
Foto - Anneler ve çocuklarının tatlı telaşı! Hiç durmuyorlar...

Kursiyerlerden 2 çocuk annesi Mehtap Kaçmaz da daha önce evde boş vakitlerini televizyonun karşısında geçirdiğini, bunun da maddi ve manevi hiçbir katkısının olmadığını kaydetti.

#8
Foto - Anneler ve çocuklarının tatlı telaşı! Hiç durmuyorlar...

Küçük kızı ile kursa başladıktan sonra kendini daha mutlu hissettiğini aktaran Kaçmaz, kursta birçok şey öğrendiğini belirtti.

#9
Foto - Anneler ve çocuklarının tatlı telaşı! Hiç durmuyorlar...

Yaptığı ürünlerin çok beğenildiğini anlatan Kaçmaz, şöyle devam etti:

#10
Foto - Anneler ve çocuklarının tatlı telaşı! Hiç durmuyorlar...

"Kızım da bana bakarak, benim yaptığım şeyleri görerek bir şeyler yapmaya çalışıyor. Kurs çocuklarımıza da olumlu katkı sağlıyor. Bazı çalışmalarımızı eve götürüyoruz. Çocuklarımız televizyon, tablet ya da akıllı telefon karşısında zaman geçirmektense bize yardım ediyor. Böylece internetten, televizyondan uzak kalıyorlar. El becerileri gelişiyor."

#11
Foto - Anneler ve çocuklarının tatlı telaşı! Hiç durmuyorlar...

Üç çocuk annesi Emine Şeker de Karaca'nın yaptığı ürünleri çok beğendiği için kursa katılmaya karar verdiğini dile getirdi.

#12
Foto - Anneler ve çocuklarının tatlı telaşı! Hiç durmuyorlar...

Kursta sevdikleri için çeşitli hediyeler hazırladığını kaydeden Şeker, "Bu kursta olmak, arkadaş edinmek bana iyi geldi. Kursta çeşitli ürünler yapıyoruz." ifadelerini kullandı.

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