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Ekonomi
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Anneden maaş kalır mı? Ölüm aylığı kimlere bağlanır?

2020-05-05 16:48:14
Anneden maaş kalır mı? Ölüm aylığı kimlere bağlanır?

İki emekli maaşı alınabilir mi? Anneden maaş kalır mı? Ölüm hak miras helaldir. Ölüm aylığını almak isteyen kişilerin vefat eden sigortalı üzerinden hak sahibi olmaları gereklidir. Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından bağlanan bir aylıktır. Peki iki emekli maaşı alınabilir mi? Ölüm aylığı kimlere bağlanır? Ölüm aylığı alma şartları nelerdir? Ölüm aylığı hesaplaması nasıl yapılır? İşte ölen yakının maaşının kimlere bağlanıp kimlere bağlanmayacağına ilişkin haberin detayları.

#1
Foto - Ölüm aylığının hak sahiplerine sigortalının vefatı halinde paylaştırılmasında, gelir veya aylık bağlanmasına hak kazanan eş, çocuk, ana ve baba hak sahibi olarak nitelendirilmektedir. Ölüm sigortasından eş ve çocuklar ile belirli şartlar dahilinde sigortalının ana-babasına da aylık bağlanabilir.

Ölüm aylığının hak sahiplerine sigortalının vefatı halinde paylaştırılmasında, gelir veya aylık bağlanmasına hak kazanan eş, çocuk, ana ve baba hak sahibi olarak nitelendirilmektedir. Ölüm sigortasından eş ve çocuklar ile belirli şartlar dahilinde sigortalının ana-babasına da aylık bağlanabilir.

#2
Foto - Ölüm aylığı kimlere bağlanır?

Ölüm aylığı kimlere bağlanır?

#3
Foto - Vefat eden sigortalının geride kalan hak sahiplerine ölüm maaşı bağlanabilmektedir. Bu hak sahipleri ise şöyledir: Ölen sigortalının resmi eşi ölüm maaşı alabilmektedir. Ölen sigortalının çocukları ölüm aylığı alabilmektedir. Anne ve babasına ölüm maaşı bağlanabilmektedir.

Vefat eden sigortalının geride kalan hak sahiplerine ölüm maaşı bağlanabilmektedir. Bu hak sahipleri ise şöyledir: Ölen sigortalının resmi eşi ölüm maaşı alabilmektedir. Ölen sigortalının çocukları ölüm aylığı alabilmektedir. Anne ve babasına ölüm maaşı bağlanabilmektedir.

#4
Foto - Hayatını Kaybeden Sigortalının Çocuklarına Aylık Bağlanmasının Şartları Nelerdir?

Hayatını Kaybeden Sigortalının Çocuklarına Aylık Bağlanmasının Şartları Nelerdir?

#5
Foto - Ölen sigortalının çocuklarına aylık bağlanabilmesi için çocukların cinsiyeti, yaşı, malul olup olmaması, öğrenim durumu ve medeni hali gibi kıstaslar mevcuttur.

Ölen sigortalının çocuklarına aylık bağlanabilmesi için çocukların cinsiyeti, yaşı, malul olup olmaması, öğrenim durumu ve medeni hali gibi kıstaslar mevcuttur.

#6
Foto - Hak sahibi çocuklara ölüm aylığı bağlama şartları aşağıda açıklanmış olmakla birlikte, 21/03/2018 tarihli ve 7103 sayılı Kanun ile hak sahibi çocuklar için yeni düzenlemeler yapılmıştır.

Hak sahibi çocuklara ölüm aylığı bağlama şartları aşağıda açıklanmış olmakla birlikte, 21/03/2018 tarihli ve 7103 sayılı Kanun ile hak sahibi çocuklar için yeni düzenlemeler yapılmıştır.

#7
Foto - Buna göre, 27/3/2018 tarihinden itibaren ölüm aylığı bağlanması talebinde bulunan çocuklardan 4/1-(a) kapsamında sigortalı sayılanlara; 18 yaşını, lise ve dengi öğrenim görmesi halinde 20 yaşını, yükseköğrenim yapması halinde 25 yaşını doldurana kadar aylık bağlanacaktır.

Buna göre, 27/3/2018 tarihinden itibaren ölüm aylığı bağlanması talebinde bulunan çocuklardan 4/1-(a) kapsamında sigortalı sayılanlara; 18 yaşını, lise ve dengi öğrenim görmesi halinde 20 yaşını, yükseköğrenim yapması halinde 25 yaşını doldurana kadar aylık bağlanacaktır.

#8
Foto - Aylık almakta iken 4/1-(a) kapsamında sigortalılığa tabi çalışmaya başlayan hak sahibi çocukların da Kanunda belirtilen yaş ve öğrencilik nitelikleri devam ettiği sürece bağlanan aylıkları kesilmeyecektir.

Aylık almakta iken 4/1-(a) kapsamında sigortalılığa tabi çalışmaya başlayan hak sahibi çocukların da Kanunda belirtilen yaş ve öğrencilik nitelikleri devam ettiği sürece bağlanan aylıkları kesilmeyecektir.

#9
Foto - Erkek çocuklara ölüm aylığı bağlanabilmesi için; Evli olup olmadıklarına bakılmaksızın, erkek çocukların yükseköğrenim görmeleri halinde 25 yaşını doldurmamış olmamaları, ortaöğrenim görmeleri halinde 20 yaşını doldurmamış olmaları, herhangi bir eğitim kurumunda öğrenim görmemeleri halinde ise 18 yaşını doldurmamış olmaları.

Erkek çocuklara ölüm aylığı bağlanabilmesi için; Evli olup olmadıklarına bakılmaksızın, erkek çocukların yükseköğrenim görmeleri halinde 25 yaşını doldurmamış olmamaları, ortaöğrenim görmeleri halinde 20 yaşını doldurmamış olmaları, herhangi bir eğitim kurumunda öğrenim görmemeleri halinde ise 18 yaşını doldurmamış olmaları.

#10
Foto - Kanunun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (a), (b) ve (e) bentleri hariç Kanun kapsamında veya yabancı bir ülke mevzuatı kapsamında çalışmıyor olmaları, Kendi sigortalılıkları nedeniyle gelir veya aylık bağlanmamış olması şarttır. Kız çocuklara ölüm aylığı bağlanabilmesi için; Kanunun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (a), (b) ve (e) bentleri hariç Kanun kapsamında veya yabancı bir ülke mevzuatı kapsamında çalışmıyor olmaları,

Kanunun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (a), (b) ve (e) bentleri hariç Kanun kapsamında veya yabancı bir ülke mevzuatı kapsamında çalışmıyor olmaları, Kendi sigortalılıkları nedeniyle gelir veya aylık bağlanmamış olması şarttır. Kız çocuklara ölüm aylığı bağlanabilmesi için; Kanunun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (a), (b) ve (e) bentleri hariç Kanun kapsamında veya yabancı bir ülke mevzuatı kapsamında çalışmıyor olmaları,

#11
Foto - Kendi sigortalılıkları nedeniyle gelir veya aylık bağlanmamış olması, evli olmamaları veya evli olmakla birlikte sonradan boşanmış veya dul kalmış olmaları şarttır. Kız çocuklarına ölüm aylığı bağlanabilmesi için herhangi bir yaş ya da öğrenim durumu şartı bulunmamaktadır.

Kendi sigortalılıkları nedeniyle gelir veya aylık bağlanmamış olması, evli olmamaları veya evli olmakla birlikte sonradan boşanmış veya dul kalmış olmaları şarttır. Kız çocuklarına ölüm aylığı bağlanabilmesi için herhangi bir yaş ya da öğrenim durumu şartı bulunmamaktadır.

#12
Foto - Malul çocuklara ölüm aylığı bağlanabilmesi için;

Malul çocuklara ölüm aylığı bağlanabilmesi için;

#13
Foto - Kurum Sağlık Kurulu kararı ile çalışma gücünü en az % 60 oranında yitirdiği tespit edilen malul çocuklara da evli olup olmadığına, yaşına veya cinsiyetine bakılmaksızın ölüm aylığı bağlanır.

Kurum Sağlık Kurulu kararı ile çalışma gücünü en az % 60 oranında yitirdiği tespit edilen malul çocuklara da evli olup olmadığına, yaşına veya cinsiyetine bakılmaksızın ölüm aylığı bağlanır.

#14
Foto - Ölüm aylığı nasıl hesaplanır? Ölüm aylığı hesaplaması nasıl yapılır?

Ölüm aylığı nasıl hesaplanır? Ölüm aylığı hesaplaması nasıl yapılır?

#15
Foto - Ölüm aylığının pay edilme oranları aşağıdaki gibidir: Çocuğu olan dul eşlere %50 oranında, çocuğu olmayanlara ise %75 oranında aylık bağlanmaktadır. Dul eşin 2 çocuğunun olması durumunda; dul eşe %50, çocukların ise her birine %25 oranında maaş verilmektedir. Çocuklara verilen ölüm maaşının oranı cinsiyet veya medeni durum fark etmeksizin eş olmaktadır.

Ölüm aylığının pay edilme oranları aşağıdaki gibidir: Çocuğu olan dul eşlere %50 oranında, çocuğu olmayanlara ise %75 oranında aylık bağlanmaktadır. Dul eşin 2 çocuğunun olması durumunda; dul eşe %50, çocukların ise her birine %25 oranında maaş verilmektedir. Çocuklara verilen ölüm maaşının oranı cinsiyet veya medeni durum fark etmeksizin eş olmaktadır.

#16
Foto - 4(a) (SSK)kapsamında ilk ölüm aylığı bağlama işlemleri için Sosyal Güvenlik İl/Merkez Müdürlüğümüze, ölüm aylığı bağlandıktan sonraki ikincil işlemleriniz için ise Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğü Bağımsız ve Hizmet Akdiyle Çalışanlar Emeklilik Daire Başkanlığı Mithatpaşa Cad. No:7 Sıhhiye/ANKARA adresine tahsis talep ve beyan taahhüt belgesi ile müracaat edilmesi gerekir.

4(a) (SSK)kapsamında ilk ölüm aylığı bağlama işlemleri için Sosyal Güvenlik İl/Merkez Müdürlüğümüze, ölüm aylığı bağlandıktan sonraki ikincil işlemleriniz için ise Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğü Bağımsız ve Hizmet Akdiyle Çalışanlar Emeklilik Daire Başkanlığı Mithatpaşa Cad. No:7 Sıhhiye/ANKARA adresine tahsis talep ve beyan taahhüt belgesi ile müracaat edilmesi gerekir.

#17
Foto - 4(b) (BAĞ-KUR) kapsamındaki ölüm aylığı bağlama işlemleri için sigortalının dosyasının bulunduğu Sosyal Güvenlik İl/Merkez Müdürlüklerimize tahsis talep ve beyan taahhüt belgesi ile müracaat edilmesi gerekir.

4(b) (BAĞ-KUR) kapsamındaki ölüm aylığı bağlama işlemleri için sigortalının dosyasının bulunduğu Sosyal Güvenlik İl/Merkez Müdürlüklerimize tahsis talep ve beyan taahhüt belgesi ile müracaat edilmesi gerekir.

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