2020-05-05 16:48:14 Anneden maaş kalır mı? Ölüm aylığı kimlere bağlanır?
İki emekli maaşı alınabilir mi? Anneden maaş kalır mı? Ölüm hak miras helaldir. Ölüm aylığını almak isteyen kişilerin vefat eden sigortalı üzerinden hak sahibi olmaları gereklidir. Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından bağlanan bir aylıktır. Peki iki emekli maaşı alınabilir mi? Ölüm aylığı kimlere bağlanır? Ölüm aylığı alma şartları nelerdir? Ölüm aylığı hesaplaması nasıl yapılır? İşte ölen yakının maaşının kimlere bağlanıp kimlere bağlanmayacağına ilişkin haberin detayları.