Anlık altın fiyatları: Gram altın kaç lira oldu? Çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar? 23 Temmuz 2022 güncel altın fiyatları:

Altın fiyatları son günlerde bir hayli hareketli. fed’in faiz kararlarının neticesinde dolar kuru 21 yıl sonra euro ile eşitlenmesyle birlikte Avrupa Merkez Bankası’nın enflasyonla yeteri kadar mücadele vermediği konusunda eleştiriler söz konusuydu. Avrupa Merkez Bankası bu eleştiriler altında 11 yıl sonra ilk kez 50 baz puanlık faiz artırımına gitti. TC Merkez Bankası ise bu toplantıda da yüzde 14 faizi sabitte tuttu. Merkez Bankalarının faiz kararları sonrası altın piyasası nda kıpırdanmalar oldu. Özellikle de Türkiye ve BM öncülüğünde Rusya ve Ukrayna arasındaki tahıl krizinin çözümüne yönelik anlaşma anlık altın fiyatları da etkiledi. Altına yatırım yapanlar canlı altın fiyatları ne kadar? Altın bugün kaç TL? Çeyrek altın fiyatı, gram altın fiyatı, cumhuriyet altın fiyatı, yarım altın fiyatı ne kadar, kaç TL? sorularını sorar oldu. İşte 23 Temmuz 2022 Cumartesi güncel, canlı, anlık altın fiyatları: