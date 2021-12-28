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Ekonomi
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Anlık altın fiyatı! Çeyrek altın ne kadar oldu? Gram altın bugün kaç TL? 28 Aralık güncel altın fiyatları

2021-12-28 08:51:55
Anlık altın fiyatı! Çeyrek altın ne kadar oldu? Gram altın bugün kaç TL? 28 Aralık güncel altın fiyatları

Altın fiyatı: Altın fiyatları bugün ne kadar? Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı 'Kur korumalı TL mevduat' sistemi sonrası mum gibi eriyen dolar kuru halen düşmeye devam ediyor. Dolar kuruna paralel olarak altın fiyatları da bir hayli geriledi. Altına yatırım yapanlar altın fiyatları ne kadar? Altın fiyatı son durum ne? sorularını sormakta. Anlık altın fiyatları bugün ne kadar? Yatırımını altına yapan vatandaşlar anlık gram altın fiyatı başta olmak üzere, anlık çeyrek altın fiyatı, bugün anlık cumhuriyet altını fiyatı, güncel altın fiyatları anlık yarım altın fiyatı ne kadar? sorularının yanıtını aramakta. Pek altın bugün ne kadar? Çeyrek altın ne kadar oldu? Gram altın bugün kaç TL? İşte 28 Aralık 2021 Salı anlık altın fiyatları, güncel altın fiyatı çeyrek, gram, cumhuriyet, yarım altın, ata altın, 14 ayar bilezik, 22 ayar bilezik fiyatları, gremse anlık fiyatı.

#1
Foto - Anlık altın fiyatları bugün altın ne kadar? Güncel altın fiyatları bugün ne kadar? Dolar fiyatının 18 L’yi aşmasından sonra devreye Cumhurbaşkanı Erdoğan girdi. Kabine toplantısı sonrası açıklamalarda bulunan Başkan Erdoğan, dolar kuru üzerinden oynanan kirli oyunu bozmak için korumalı TL vadeli mevduat hesabının devreye alındığındı duyurdu. Dolar kuruna karşı alınan yeni tedbir paketlerinin açıklanmasıyla birlikte piyasada dolar kurundan amansız bir kaçış başladı. Bir gecede 5 TL eriyen dolar, halen ede erimeye devam ediyor. Dolar kurunun düşmesiyle birlikte altın fiyatları da aşağıya çekildi.

Anlık altın fiyatları bugün altın ne kadar? Güncel altın fiyatları bugün ne kadar? Dolar fiyatının 18 L’yi aşmasından sonra devreye Cumhurbaşkanı Erdoğan girdi. Kabine toplantısı sonrası açıklamalarda bulunan Başkan Erdoğan, dolar kuru üzerinden oynanan kirli oyunu bozmak için korumalı TL vadeli mevduat hesabının devreye alındığındı duyurdu. Dolar kuruna karşı alınan yeni tedbir paketlerinin açıklanmasıyla birlikte piyasada dolar kurundan amansız bir kaçış başladı. Bir gecede 5 TL eriyen dolar, halen ede erimeye devam ediyor. Dolar kurunun düşmesiyle birlikte altın fiyatları da aşağıya çekildi.

#2
Foto - Altına yatırım yapan vatandaşlar elindeki altınları bozdurmanın derdine düşerken bazı yatırımcılar ise sahip oldukları altınların üzerine ek yapmak istemekte. Altına yatırım yapmak isteyenler altın fiyatlarının düşmesiyle birlikte altın alımına koyulmakta. Peki altın bugün ne kadar? Anlık altın fiyatı bugün kaç TL? Gram altın ne kadar? Güncel gram altın fiyatı, güncel ve anlık çeyrek altın fiyatı, bugünü yarım altın, cumhuriyet altını kaç para, kaç TL, ne kadar? İşte anlık 28 Aralık güncel altın fiyatları son durum.

Altına yatırım yapan vatandaşlar elindeki altınları bozdurmanın derdine düşerken bazı yatırımcılar ise sahip oldukları altınların üzerine ek yapmak istemekte. Altına yatırım yapmak isteyenler altın fiyatlarının düşmesiyle birlikte altın alımına koyulmakta. Peki altın bugün ne kadar? Anlık altın fiyatı bugün kaç TL? Gram altın ne kadar? Güncel gram altın fiyatı, güncel ve anlık çeyrek altın fiyatı, bugünü yarım altın, cumhuriyet altını kaç para, kaç TL, ne kadar? İşte anlık 28 Aralık güncel altın fiyatları son durum.

#3
Foto - ALTIN/ONS ($) FİYATI 1.809,77 TL, 1.810,15 TL,

ALTIN/ONS ($) FİYATI 1.809,77 TL, 1.810,15 TL,

#4
Foto - GRAM ALTIN FİYATI 677,65 TL, 696,02 TL,

GRAM ALTIN FİYATI 677,65 TL, 696,02 TL,

#5
Foto - SPOT ALTIN TL/GR FİYATI 677,77 TL, 677,93 TL,

SPOT ALTIN TL/GR FİYATI 677,77 TL, 677,93 TL,

#6
Foto - ÇEYREK ALTIN FİYATI 1.084,43 TL, 1.108,41 TL,

ÇEYREK ALTIN FİYATI 1.084,43 TL, 1.108,41 TL,

#7
Foto - CUMHURİYET ALTINI FİYATI 4.337,73 TL, 4.420,08 TL,

CUMHURİYET ALTINI FİYATI 4.337,73 TL, 4.420,08 TL,

#8
Foto - YARIM ALTIN FİYATI 2.162,09 TL, 2.216,82 TL,

YARIM ALTIN FİYATI 2.162,09 TL, 2.216,82 TL,

#9
Foto - ZİYNET ALTINI FİYATI 4.337,73 TL, 4.420,08 TL,

ZİYNET ALTINI FİYATI 4.337,73 TL, 4.420,08 TL,

#10
Foto - ATA ALTIN FİYATI 4.425,85 TL, 4.542,59 TL,

ATA ALTIN FİYATI 4.425,85 TL, 4.542,59 TL,

#11
Foto - 14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI 369,48 TL, 457,41 TL,

14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI 369,48 TL, 457,41 TL,

#12
Foto - 22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI 615,66 TL, 647,22 TL,

22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI 615,66 TL, 647,22 TL,

#13
Foto - GREMSE ALTIN FİYATI 10.910,00 TL, 11.360,00 TL,

GREMSE ALTIN FİYATI 10.910,00 TL, 11.360,00 TL,

#14
Foto - GÜMÜŞ GRAM FİYATI 8,61 TL, 8,63 TL,

GÜMÜŞ GRAM FİYATI 8,61 TL, 8,63 TL,

#15
Foto - GÜMÜŞ/ONS ($) FİYATI 22,99 TL, 23,01 TL,

GÜMÜŞ/ONS ($) FİYATI 22,99 TL, 23,01 TL,

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