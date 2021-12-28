Anlık altın fiyatı! Çeyrek altın ne kadar oldu? Gram altın bugün kaç TL? 28 Aralık güncel altın fiyatları

Altın fiyatı: Altın fiyatları bugün ne kadar? Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı 'Kur korumalı TL mevduat' sistemi sonrası mum gibi eriyen dolar kuru halen düşmeye devam ediyor. Dolar kuruna paralel olarak altın fiyatları da bir hayli geriledi. Altına yatırım yapanlar altın fiyatları ne kadar? Altın fiyatı son durum ne? sorularını sormakta. Anlık altın fiyatları bugün ne kadar? Yatırımını altına yapan vatandaşlar anlık gram altın fiyatı başta olmak üzere, anlık çeyrek altın fiyatı, bugün anlık cumhuriyet altını fiyatı, güncel altın fiyatları anlık yarım altın fiyatı ne kadar? sorularının yanıtını aramakta. Pek altın bugün ne kadar? Çeyrek altın ne kadar oldu? Gram altın bugün kaç TL? İşte 28 Aralık 2021 Salı anlık altın fiyatları, güncel altın fiyatı çeyrek, gram, cumhuriyet, yarım altın, ata altın, 14 ayar bilezik, 22 ayar bilezik fiyatları, gremse anlık fiyatı.