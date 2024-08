RAM SİSTEMİ: Her iki sistem de şu anda geliştirme aşamasında ve yakın zamanda denemelere başlaması bekleniyor. RAM güdümlü füze silah sistemi modern bir gemi savunma silahıdır ve her büyüklükteki gemi için olağanüstü koruma sağlamak üzere tasarlanmıştır. Şu anda 11 ülkede 165’ten fazla gemide konuşlandırılmış durumdadır. Süpersonik, hafif, hızlı tepki veren, ateş et ve unut silahı olan RAM sistemi, gemi savar füzelerini imha etmek üzere tasarlanmıştır.