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Aktüel
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Ankara’da servis aracı devrildi

2024-07-24 09:30:11
Ankara’da servis aracı devrildi

Ankara’nın Yenimahalle ilçesinde servis yan yattı, kazada yaralanan olmadı.

#1
Foto - Ankara’da servis aracı devrildi

Edinilen bilgilere göre kaza gece saatlerinde Yenimahalle ilçesi Güventepe Mahallesi 583’üncü Cadde'de meydana geldi. 06 BRD 714 plakalı Iveco marka minibüs binanın park alanına yanaşırken yolun eğimli olması sebebi ile devrildi.

#2
Foto - Ankara’da servis aracı devrildi

Kaza sırasında minibüste sürücüden başka kimse olmadığı öğrenilirken sürücü ise kazayı yara almadan atlattı. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Devrilen minibüs çekici marifeti ile kaldırıldı.

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