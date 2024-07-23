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Aktüel
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Ankara'da çöp toplama alanında yangın

2024-07-23 08:49:23
Ankara'da çöp toplama alanında yangın

Ankara'nın Akyurt ilçesinde çöp toplama alanında yangın çıktı. Yangında gökyüzünü dumanlar kapladı.

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Foto - Ankara'da çöp toplama alanında yangın

Akyurt ilçesinde akşam saat 18.00 sıralarında çöp toplama alanında yangın çıktı. Alevler içinde kalan alana çok sayıfa itfaiye ekibi sevk edildi.

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Foto - Ankara'da çöp toplama alanında yangın

Yangına 100'e yakın personel, Ankara Büyükşehir Belediyesi itfaiyesine bağlı 7 araç ve 2 büyük tanker, Akyurt Belediyesi'ne ait 3 arazöz ve 4 kepçe, Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne ait 4 tane tanker, 2 paletli kepçe ile müdaha ediliyor. Yangın nedeniyle ilçenin üstünü duman kaplarken, vatandaşlar zor anlar yaşadı.

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