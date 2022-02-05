Ankara'da akılalmaz olay! Çırılçıplak soydukları adamı dövüp pavyonda çalıştırdılar

Sırayla dövmeye başladılar. Yalvardım ama bıkmadan usanmadan dövemeye devam ettiler. Ara ara soğuk suyun altına sokup çıkardılar. Sopa, tekme, tokat akla ne gelirse bana vuruyorlardı. Yalvardım. Almanya'da yaşadığım sürede profesyonel kick bokscuydum. Karşılaşma sırasında yaralandım ve 1-2 ay komada kaldım. Beynimden ameliyat geçirdim. Bunları söylememe rağmen durmaksızın dövdüler. Benim yerimde başkası olsaydı o dayaktan sağ çıkması imkansızdı. Babamız gelecek söylediklerimiz harfiyen yerine getireceksin dediler. Babaları için 'amca kusura bakma. Ödemeyi yapamadım geciktim. 50-100 bin liraya razıyım' demem şeklinde bana öğrettiler. Babaları geldiğinde artık ayakta duracak halim kalmamıştı. Babaları, 'sen niye ödemiyorsun parayı, sana 1 ay mühlet. 150 bin lirayı nasıl ödersen öde git annenin evini sat getir' dedi. Sonra beni gecenin bir yarısı üstümü giydirdiler paramın hepsini alarak otobüs durağına attılar." EŞİNE VİDEOYU GÖNDERDİLER ONURU KIRILDI ŞEHRİ TERK ETTİ Tefeciler parayı vermemesi durumunda çektikleri video görüntüsünü eşine göndermekle tehdit ettiğini anlatan şebeke mağduru aradan geçen sürenin ardından çıplak videosunu eşine gönderdi. Videonun ortaya çıkmasıyla onuru kırılan H.A. tefecileri baskısına ve yaptıklarına dayanamayarak eşini korumak için evinin adresini değiştirirken kendisine de Ankara dışına kaçtı. H.A.'nın yaklaşık 2 yıldır eşinden ayrı yaşadığı öğrenildi.