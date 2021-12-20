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Yaşam
12
Ankara- Samsun karayolunda kar engeli

2021-12-20 02:05:21
Ankara- Samsun karayolunda kar engeli

Çorum'da etkili olan kar yağışı, Samsun-Ankara kara yolunda ulaşımın aksamasına neden oldu.

#1
Foto - Kentte akşam saatlerinde başlayan kar yağışı, şiddetini artırdı.

Kentte akşam saatlerinde başlayan kar yağışı, şiddetini artırdı.

#2
Foto - Orta Karadeniz'i İç Anadolu Bölgesi'ne bağlayan Samsun-Ankara kara yolunun Çorum sınırları içinde kalan bazı bölgelerinde sisle birlikte etkili olan kar yağışı, kazalara neden oldu.

Orta Karadeniz'i İç Anadolu Bölgesi'ne bağlayan Samsun-Ankara kara yolunun Çorum sınırları içinde kalan bazı bölgelerinde sisle birlikte etkili olan kar yağışı, kazalara neden oldu.

#3
Foto - Görüş mesafesinin 25 metreye kadar düştüğü Çorum-Samsun kara yolu Eskice Kavşağı yakınlarında, 5 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 2 kişi hafif yaralandı.

Görüş mesafesinin 25 metreye kadar düştüğü Çorum-Samsun kara yolu Eskice Kavşağı yakınlarında, 5 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 2 kişi hafif yaralandı.

#4
Foto - Yaralılar, olay yerine çağrılan ambulansta tedavi edildi. İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri, yolun ulaşıma kapanmasını önlemek için denetimlerini artırdı.

Yaralılar, olay yerine çağrılan ambulansta tedavi edildi. İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri, yolun ulaşıma kapanmasını önlemek için denetimlerini artırdı.

#5
Foto - Karayolları Şube Müdürlüğü ekipleri de karla kaplanan yolları açmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Karayolları Şube Müdürlüğü ekipleri de karla kaplanan yolları açmak için çalışmalarını sürdürüyor.

#6
Foto - İş makineleriyle yolu açık tutmak için çabalayan ekipler, buzlanmaya karşı tuzlama çalışmalarını da sürdürüyor.

İş makineleriyle yolu açık tutmak için çabalayan ekipler, buzlanmaya karşı tuzlama çalışmalarını da sürdürüyor.

#7
Foto - Uzun süredir beklenen kar yağışı akşam saatlerinden itibaren yoğun şekilde yağmaya başladı. Sevinçle karşılanan kar yağıışının ardından kent merkezi beyaza büründü

Uzun süredir beklenen kar yağışı akşam saatlerinden itibaren yoğun şekilde yağmaya başladı. Sevinçle karşılanan kar yağıışının ardından kent merkezi beyaza büründü

#8
Foto - Dün geceden itibaren aralıklar ile devam eden yağmurun ardından yoğun şekilde başlayan kar yağışı, kısa sürede etkili olunca sokağa çıkan vatandaşlar kar altında yürüyerek kar yağışının tadını çıkarttılar.

Dün geceden itibaren aralıklar ile devam eden yağmurun ardından yoğun şekilde başlayan kar yağışı, kısa sürede etkili olunca sokağa çıkan vatandaşlar kar altında yürüyerek kar yağışının tadını çıkarttılar.

#9
Foto - Yoğun kar yağışı Çorum-Ankara ve Çorum-Samsun karayolları ile ilçeleri kent merkezine bağlayan yollarda da etkili oldu.

Yoğun kar yağışı Çorum-Ankara ve Çorum-Samsun karayolları ile ilçeleri kent merkezine bağlayan yollarda da etkili oldu.

#10
Foto - Belediye ekipleri kent merkezinde çalışmalarını sürdürürken Özel İdare ve Karayolları ekipleri de Ankara ve Samsun karayolları'nda yoğun şekilde çalışmalarını sürdürerek yolların ulaşıma açık kalmasını sağlamaya çalışıyorlar.

Belediye ekipleri kent merkezinde çalışmalarını sürdürürken Özel İdare ve Karayolları ekipleri de Ankara ve Samsun karayolları'nda yoğun şekilde çalışmalarını sürdürerek yolların ulaşıma açık kalmasını sağlamaya çalışıyorlar.

#11
Foto - Diğer taraftan kar yağışının ardından maddi hasarlı trafik kazaların meydana gelmesinden sonra Jandarma ve polis ekipleri Çorum-Osmancık karayolu kent çıkışında tedbir alarak zincir ve kış lastiği olan araçların yola devam etmesine izin vermiyorlar.

Diğer taraftan kar yağışının ardından maddi hasarlı trafik kazaların meydana gelmesinden sonra Jandarma ve polis ekipleri Çorum-Osmancık karayolu kent çıkışında tedbir alarak zincir ve kış lastiği olan araçların yola devam etmesine izin vermiyorlar.

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