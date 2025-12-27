IHA Giriş Tarihi: Ankara beyaz gelinliği giydi
Ankara'nın Çankaya ilçesinin yüksek kesimlerinde gece saatlerinde başlayan kar yağışının ardından bina çatıları ve araçlar beyaz örtü ile kaplandı.
Meteoroloji ve Valilik peş peşe uyarmıştı. Ankara'nın Çankaya ilçesinin yüksek kesimlerinde gece saatlerinde başlayan kar yağışının ardından bina çatıları ve araçlar beyaz örtü ile kaplandı.
İÇ ANADOLU Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin kuzey ve batı kesimlerinin aralıklı yağmurlu, kuzeydoğusunun karla karışık yağmur ve yükseklerinin yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
ANKARA °C, 7°C Çok bulutlu, sabah saatlerinde yağmurlu, yüksek kesimleri karla karışık yağmurlu
ESKİŞEHİR °C, 7°C Çok bulutlu ve sabah saatlerinde yağmurlu
KAYSERİ °C, 7°C Parçalı ve çok bulutlu
KONYA °C, 10°C Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu
