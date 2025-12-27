  • İSTANBUL
Türkiye
7
Yeniakit Publisher
Ankara beyaz gelinliği giydi

IHA Giriş Tarihi:
Ankara'nın Çankaya ilçesinin yüksek kesimlerinde gece saatlerinde başlayan kar yağışının ardından bina çatıları ve araçlar beyaz örtü ile kaplandı.

Meteoroloji ve Valilik peş peşe uyarmıştı. Ankara'nın Çankaya ilçesinin yüksek kesimlerinde gece saatlerinde başlayan kar yağışının ardından bina çatıları ve araçlar beyaz örtü ile kaplandı.

İÇ ANADOLU Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin kuzey ve batı kesimlerinin aralıklı yağmurlu, kuzeydoğusunun karla karışık yağmur ve yükseklerinin yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

ANKARA °C, 7°C Çok bulutlu, sabah saatlerinde yağmurlu, yüksek kesimleri karla karışık yağmurlu

ESKİŞEHİR °C, 7°C Çok bulutlu ve sabah saatlerinde yağmurlu

KAYSERİ °C, 7°C Parçalı ve çok bulutlu

KONYA °C, 10°C Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu

