  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

120 yıllık aile mesleğini devam ettiriyor! Bu işi yapan sadece 4 usta kaldı

“Numan Kurtulmuş” iddiası vardı! Bahçeli’nin, o şarkıyla kime gönderme yaptığı ortaya çıktı! Çok ama çok şaşıracaksınız

MMU Kaan'ın pilotundan aylar sonra herkesi şaşırtan itiraf: İlk uçuşta yatay stabilize hareketi oluştu

Arabalarda dijital yazılım devrimi! Motor gücü tek tuşla değişecek

İsmail Kartal'a güle güle! Ali Koç son kıyağını yapacak yoksa başkanlığa devam mı edecek?

İşte bunu kimse beklemiyordu: Hemen kaldırılmalı hemen bu karar! Taraftar yıkılacak...

Bu mahalleden geçenler gözlerine inanamıyor!

Herkesin telefonunda yüklü olan Getir kepenkleri indiriyor! Şok bir şekilde çekilme kararı aldılar! İşte bunu kimse beklemiyordu

Bu yıl fark oluşturmuştu: Kural dışı hareketlere imza attı! İlan etti! Akıllara durgunluk veren çıkış...

Hükümete yakın Selvi’nin Özgür Özel’le ilgili o sözleri herkesi şaşırttı! “4 yıl böyle gitmez!” Hayrola Abdulkadir Bey
Teknoloji-Bilişim
17
ANKA-III’ü uçuran pilot konuştu

2024-04-26 10:21:41
ANKA-III’ü uçuran pilot konuştu

ANKA-III'ün Test Pilotu İbrahim Bayram, Dünya Pilotlar Günü dolayısıyla konuştu.

#1
Foto - ANKA-III’ü uçuran pilot konuştu

Türkiye'nin savunma sanayii alanında önemli projelerinden birisi olan ANKA-III'ün test pilotu İbrahim Bayram, 26 Nisan Dünya Pilotlar günü kapsamında İhlas Haber Ajansı muhabirine özel açıklamalarda bulundu.

#2
Foto - ANKA-III’ü uçuran pilot konuştu

İnsansız hava aracı pilotluğunun detaylarını aktaran Bayram, adeta ANKA-III'ün içindeymiş gibi uçtuklarını dile getirdi.

#3
Foto - ANKA-III’ü uçuran pilot konuştu

ANKA-III'ün test pilotu İbrahim Bayram, "ANKA-III aslında TUSAŞ'ın uzun yıllardır üzerinde çalıştığı ANKA, daha sonrasında Aksungur ve takibinde de ANKA-III olarak ortaya çıkardığı yeni bir ürün.

#4
Foto - ANKA-III’ü uçuran pilot konuştu

Bütün diğer ürünlerde kazandığı tecrübenin üzerine katarak koyduğu son gelişmiş ürünümüz ve semalarda yerini almaya hazırlanıyor. Testlerine devam ediyoruz, başarılı gidiyor testler yakın zamanda inşallah hem Türkiye'deki silahlı kuvvetlerimize hem yurt dışına büyük oranda satacağımızı düşünüyoruz" dedi.

#5
Foto - ANKA-III’ü uçuran pilot konuştu

ANKA-III'ün ilk uçuşunda güvenlik önlemlerinin hat safhada olduğuna dikkati çeken Bayram, "Normal şartlar altında uçaklarımız ANKA, AKSUNGUR ve ANKA-III her üçü de sadece tek pilotla uçuşa müsait durumda.

#6
Foto - ANKA-III’ü uçuran pilot konuştu

Ancak biz buradaki test uçuşlarında emniyet gerekçelerinden dolayı genelde 2 pilotla 2 test pilotuyla birlikte yapıyoruz. ANKA-III'ün ilk uçuşunda ise yine emniyeti arttırmak amaçlı ve çeşitli görevlerden dolayı da 4 tane test pilotuyla birlikte yaptık.

#7
Foto - ANKA-III’ü uçuran pilot konuştu

İlk uçuşu olduğu için, çok önem verdiğimiz bir uçuş olduğu için 4 test pilotuyla birlikte yaptık. Hedefimiz şöyle; test uçuşlarında yavaş yavaş zarf açarak gidiyoruz. Dolayısıyla daha işin çok başındayız. Ama hızlı bir şekilde ilerleyerek kısa sürede ülkemizin güvenliğine katkı sağlayacak şekilde, semalarımızda görecek şekilde testlerimize devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.

#8
Foto - ANKA-III’ü uçuran pilot konuştu

Adeta yerde uçtuklarını söyleyen Bayram, "Biz İHA pilotu olarak buradaki test pilotlarımızın tamamı insanlı uçaklarda da görev almış pilotlarız.

#9
Foto - ANKA-III’ü uçuran pilot konuştu

Dolayısıyla hem insanlı hem de insansız uçaklarda tecrübemiz var. İnsansız hava aracı pilotunu da şöyle tarif edebilirim; aslında uçağın içindeymişiz gibi uçağı kullanıyoruz ama içinde değiliz.

#10
Foto - ANKA-III’ü uçuran pilot konuştu

Sadece kokpitimiz yerde. Uçuşun fiziksel koşullarını yaşamıyoruz. Bunun dışındaki her şey hemen hemen normal pilotlukla aynı" diye konuştu.

#11
Foto - ANKA-III’ü uçuran pilot konuştu

Pilotlar Günü dolayısıyla bir mesajda veren Bayram, "Bütün Türkiye'de ve dünyada havacılığa gönül vermiş bütün pilotlarımızın dünya pilotlar gününü kutlarım.

#12
Foto - ANKA-III’ü uçuran pilot konuştu

Umarım burada yaptığımız çalışmalar ülkemizin güvenliği, Türk milletinin bekası açısından istenilen noktalara gelir" dedi.

#13
Foto - ANKA-III’ü uçuran pilot konuştu

İşte ANKA III'ün muhtelif görüntüleri...

#14
Foto - ANKA-III’ü uçuran pilot konuştu

İşte ANKA III'ün muhtelif görüntüleri...

#15
Foto - ANKA-III’ü uçuran pilot konuştu

İşte ANKA III'ün muhtelif görüntüleri...

#16
Foto - ANKA-III’ü uçuran pilot konuştu

İşte ANKA III'ün muhtelif görüntüleri...

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nden ‘Dev’ ameliyat
Sağlık

Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nden ‘Dev’ ameliyat

Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde 210 kilogram olan obezite hastası başarılı bir ameliyat geçirdi. 26 yaşındaki hastanın hedefi bu a..
Sanders’tan Netanyahu’ya cevap: ABD halkının zekasına hakaret etmeyin
Dünya

Sanders’tan Netanyahu’ya cevap: ABD halkının zekasına hakaret etmeyin

ABD’li Senatör Bernie Sanders, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun kendisine yönelik eleştirilerine karşın yaptığı açıklamada, “Hükümeti..
Honda’dan o ülkeye 11 milyar dolarlık yatırım
Dünya

Honda’dan o ülkeye 11 milyar dolarlık yatırım

Honda, Kanada'da, yaklaşık 15 milyar Kanada dolarına (11 milyar ABD doları) ulaşacak bir yatırım hacmiyle yeni bir elektrikli araç ve batary..
Türkiye'den Suriye rejimine önemli çağrı
Gündem

Türkiye'den Suriye rejimine önemli çağrı

Türkiye'nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Büyükelçi Ahmet Yıldız, BM Güvenlik Konseyi'nde yaptığı konuşmada, terör örgütü PKK/YP..
Ne altın ne dolar! Hatice Kolçak yakında 'uçacak' yatırım aracını açıkladı
Ekonomi

Ne altın ne dolar! Hatice Kolçak yakında 'uçacak' yatırım aracını açıkladı

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı Hatice Kolçak, "Ne altın, ne de dolar..." diyerek gümüşü işaret etti.
Ünlü yazar Hatice Kübra Tongar,
Aktüel

Ünlü yazar Hatice Kübra Tongar, "Allah nerede" sorusunu yanıtladı...

Ünlü yazar Hatice Kübra Tongar "Allah nerede?" sorusu sorusuna verdiği yanıtla Türkiye'de gündem oldu. Ardından Hatice Kübra Tongar ile ilgi..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23