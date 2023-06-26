ANKA-3 göklerin hakimi olacak

ANKA-3’ün Başlıca Görevleri: Keşif, gözetleme ve istihbarat; farklı hava-yer mühimmatları ile taarruz; hava-hava mühimmatları ile düşman helikopter, pervaneli uçak, İHA’larına angaje olarak av taraması; düşman RF yayımı yapan radar ve hava savunma sistemlerini etkisiz hale getirme; hava ve karada dost kuvvetlere himaye; sinyal ve haberleşme istihbarat; elektronik harp; diğer dost unsurlarla beraber operasyon ve haberleşme rölesi. İnsansız savaş uçağı ANKA-3’te, Ukrayna’dan tedarik edilen düşük by-pass’lı turbofan motor kullanılıyor. TUSAŞ’ın T929 Ağır Sınıf Taarruz Helikopteri, Süper Şimşek ve T925 Genel Maksat Helikopteri platformlarında da Ukrayna’dan tedarik edilen/edilecek motorlar kullanılıyor/kullanılacak.