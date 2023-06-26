2023-06-26 02:15:11 ANKA-3 göklerin hakimi olacak
ANKA-3 İnsansız Savaş Uçağının son durumunu, TUSAŞ İHA Sistemleri Genel Müdür Yardımcısı Ömer Yıldız değerlendirdi.
ANKA-3 İnsansız Savaş Uçağının son durumunu, TUSAŞ İHA Sistemleri Genel Müdür Yardımcısı Ömer Yıldız değerlendirdi.
Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ), bir süredir ANKA-3 adlı insansız savaş uçağının geliştirme faaliyetlerini sürdürüyor. İlk kez SavunmaSanayiST tarafından duyurulan ANKA-3’teki son durumu, TUSAŞ İHA Sistemleri Genel Müdür Yardımcısı Ömer Yıldız açıkladı.
Yıldız tarafından Airport’ta Güntay Şimşek’e yapılan açıklamada, “ANKA-3’ün tedarik sorunları sebebiyle birçok aksamını atölyede kendimiz yaptık. Kendimizin yaptığı bu aksamlarla ilgili de sorunlar yaşadık. Frenlerde bir asimetri sorunu vardı, bu sorunu çözdük. Haziran ayı içerisinde uçurursak, projenin başlangıcının ardından 17 ay içerisinde uçurmuş olacağız.” ifadelerine yer verildi.
Ömer Yıldız tarafından yapılan açıklama, esasında Nisan ayında ilk uçuşunu gerçekleşmesi planlanan ANKA-3’ün program takvimindeki gecikmeyi de özetler nitelik taşıyor. Dikey stabilizesi yani kuyruğu olmadığı için oldukça zorlu bir tasarıma sahip ANKA-3, ‘uçan kanat’ mimarisinde geliştiriliyor.
Düşük radar kesit alanına sahip olacağı bilinen ANKA-3’ün temel görevi ise ‘deep strike’ diye literatürde geçen düşman hattının ötesindeki noktalara taarruz etmek olacak. Bu amaçla ANKA-3 iç silah istasyonlarına ve bu istasyonlara uyumlu uzun menzilli güdümlü mühimmata sahip olacak. Mühimmatlı konfigürasyonda ANKA-3, gövde içerisindeki iki istasyonun her birinde 650kg, kanat iç istasyonlarının her birinde 650kg, dış istasyonlarının her birinde ise 100kg mühimmat taşıyabilecek.
TUSAŞ ANKA-3 Teknik Özellikler İrtifa: 40.000ft Azami Hız. 0.7 Mach Faydalı Yük: 1200kg Uçuş Süresi: 10 saat
ANKA-3’ün Başlıca Görevleri: Keşif, gözetleme ve istihbarat; farklı hava-yer mühimmatları ile taarruz; hava-hava mühimmatları ile düşman helikopter, pervaneli uçak, İHA’larına angaje olarak av taraması; düşman RF yayımı yapan radar ve hava savunma sistemlerini etkisiz hale getirme; hava ve karada dost kuvvetlere himaye; sinyal ve haberleşme istihbarat; elektronik harp; diğer dost unsurlarla beraber operasyon ve haberleşme rölesi. İnsansız savaş uçağı ANKA-3’te, Ukrayna’dan tedarik edilen düşük by-pass’lı turbofan motor kullanılıyor. TUSAŞ’ın T929 Ağır Sınıf Taarruz Helikopteri, Süper Şimşek ve T925 Genel Maksat Helikopteri platformlarında da Ukrayna’dan tedarik edilen/edilecek motorlar kullanılıyor/kullanılacak.
Yine BAYKAR’ın geliştirdiği AKINCI ve KIZILELMA platformları da Ukrayna üretimi motorları kullanıyor. Ukrayna’dan ilk olarak BAYKAR motor tedarik etmiş ve Al-450, AKINCI TİHA’ya entegre etmişti.
WhatsApp İhbar Hattı
+90 (553) 313 94 23