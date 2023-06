ANKA-3 göklerin hakimi olacak

Düşük radar kesit alanına sahip olacağı bilinen ANKA-3’ün temel görevi ise ‘deep strike’ diye literatürde geçen düşman hattının ötesindeki noktalara taarruz etmek olacak. Bu amaçla ANKA-3 iç silah istasyonlarına ve bu istasyonlara uyumlu uzun menzilli güdümlü mühimmata sahip olacak. Mühimmatlı konfigürasyonda ANKA-3, gövde içerisindeki iki istasyonun her birinde 650kg, kanat iç istasyonlarının her birinde 650kg, dış istasyonlarının her birinde ise 100kg mühimmat taşıyabilecek.