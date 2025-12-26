Haber Merkezi Giriş Tarihi: Milyonlarca aileye devlet güvencesi müjdesi! Vatandaşlık maaşı için harekete geçildi
Hükümet, dar gelirli vatandaşların yüzünü güldürecek devrim niteliğinde bir adım atmaya hazırlanıyor. Geliri asgari ücretin altında kalan tüm haneler için "vatandaşlık maaşı" uygulaması resmen hayata geçiyor. 81 ili kapsayacak proje ile her eve en az bir asgari ücret tutarında gelir girmesi devlet garantisine alınacak. İlk olarak belirlenen pilot illerde start alacak uygulama, sosyal adaleti sağlamak ve refah seviyesini yükseltmek amacıyla tüm Türkiye'ye yayılacak. Başvuru şartları ve takvimin netleşmesiyle birlikte, milyonlarca hanenin ekonomik anlamda nefes alması hedefleniyor.