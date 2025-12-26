Milyonlarca aileye devlet güvencesi müjdesi! Vatandaşlık maaşı için harekete geçildi

AMAÇ HER HANEYE ASGARİ ÜCRET SEVİYESİNDE GELİR Hazırlanan sistemle, geliri asgari ücret tutarının altında kalan haneler desteklenecek. Öncelikli olarak yıllık bir gelir sınırı belirlenecek. Bu yoksulluk sınırı ya da asgari ücret gibi bir rakam olacak. Ailede hiç çalışan olmaması veya eve giren gelirin asgari ücretin altında kalması durumunda, en az bir kişi iş gücüne katılana kadar destek ödemeleri sürecek. Program kapsamında yalnızca maddi destek değil, iş bulma sürecinde yönlendirme ve istihdam teşviki gibi ek destekler de sağlanacak.