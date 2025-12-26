  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Ekonomi
7
Yeniakit Publisher
Milyonlarca aileye devlet güvencesi müjdesi! Vatandaşlık maaşı için harekete geçildi

Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Milyonlarca aileye devlet güvencesi müjdesi! Vatandaşlık maaşı için harekete geçildi

Hükümet, dar gelirli vatandaşların yüzünü güldürecek devrim niteliğinde bir adım atmaya hazırlanıyor. Geliri asgari ücretin altında kalan tüm haneler için "vatandaşlık maaşı" uygulaması resmen hayata geçiyor. 81 ili kapsayacak proje ile her eve en az bir asgari ücret tutarında gelir girmesi devlet garantisine alınacak. İlk olarak belirlenen pilot illerde start alacak uygulama, sosyal adaleti sağlamak ve refah seviyesini yükseltmek amacıyla tüm Türkiye'ye yayılacak. Başvuru şartları ve takvimin netleşmesiyle birlikte, milyonlarca hanenin ekonomik anlamda nefes alması hedefleniyor.

1
#1
Foto - Milyonlarca aileye devlet güvencesi müjdesi! Vatandaşlık maaşı için harekete geçildi

AK Parti'nin 2023 seçim sürecinde gündeme getirdiği “vatandaşlık maaşı” projesi için çalışmalar hızlandı. Edinilen bilgilere göre, Gelir Tamamlayıcı Aile Destek Sistemi kapsamında yürütülen model 2026’da pilot bölgelerde uygulanmaya başlayacak. Proje, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı tarafından ortak şekilde yürütülecek. Peki, vatandaşlık maaşı ne zaman başlayacak, şartları neler? İşte detaylar...

#2
Foto - Milyonlarca aileye devlet güvencesi müjdesi! Vatandaşlık maaşı için harekete geçildi

AMAÇ HER HANEYE ASGARİ ÜCRET SEVİYESİNDE GELİR Hazırlanan sistemle, geliri asgari ücret tutarının altında kalan haneler desteklenecek. Öncelikli olarak yıllık bir gelir sınırı belirlenecek. Bu yoksulluk sınırı ya da asgari ücret gibi bir rakam olacak. Ailede hiç çalışan olmaması veya eve giren gelirin asgari ücretin altında kalması durumunda, en az bir kişi iş gücüne katılana kadar destek ödemeleri sürecek. Program kapsamında yalnızca maddi destek değil, iş bulma sürecinde yönlendirme ve istihdam teşviki gibi ek destekler de sağlanacak.

#3
Foto - Milyonlarca aileye devlet güvencesi müjdesi! Vatandaşlık maaşı için harekete geçildi

FARK MAAŞ OLARAK ÖDENECEK Geliri belirlenen rakamın altında kalan ailelere, kazançları ile asgari geçim rakamı arasındaki fark kadar aylık maaş ödenecek. Örneğin belirlenen rakam 20 bin lira, ailenin geliri 16 bin lira ise devlet aylık 4 bin liralık ödeme yapacak. Ailenin hiç geliri yoksa iş bulana kadar belirlenecek ücret kadar maaş bağlanacak.

#4
Foto - Milyonlarca aileye devlet güvencesi müjdesi! Vatandaşlık maaşı için harekete geçildi

2026’DA PİLOT UYGULAMA BAŞLIYOR Cumhurbaşkanlığı 2026 Yılı Programı’nda yer alan düzenlemeye göre sosyal yardım sistemi, aile odaklı ve fert başına asgari geliri güvence altına alacak şekilde revize edilecek. Vatandaşlık maaşı ilk etapta seçilecek pilot illerde uygulanacak, sonuçların değerlendirilmesi sonrası ülke geneline yayılması planlanacak.

#5
Foto - Milyonlarca aileye devlet güvencesi müjdesi! Vatandaşlık maaşı için harekete geçildi

SİSTEM NASIL İŞLEYECEK? Asgari ücret ya da yoksulluk sınırı benzeri yıllık bir gelir sınırı belirlenecek. Geliri sınırın altında kalanlara aradaki fark maaş olarak ödenecek. Belirlenen aylık sınır 20 bin, gelir 16 bin TL ise, 4 bin TL maaş bağlanacak. Uygulama önce pilot illerde başlayacak. Daha sonra tüm Türkiye'ye yayılacak.

#6
Foto - Milyonlarca aileye devlet güvencesi müjdesi! Vatandaşlık maaşı için harekete geçildi

MHP’DEN DE BENZER TEKLİF Vatandaşlık maaşı benzeri bir öneri MHP tarafından da dile getirilmişti. MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı, Plan ve Bütçe Komisyonu’nda yaptığı konuşmada asgari refah seviyesine göre hesaplanan bir “asgari gelir desteği”nin hayata geçirilmesi gerektiğini ifade ederek, hane geliri ile belirlenen refah seviyesi arasındaki farkın her ay ailelere yatırılabileceğini vurgulamıştı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Emeklilik sistemi değişiyor: Maaşlar sabitleniyor, çalışan emekliye vergi muafiyeti geliyor
Dünya

Emeklilik sistemi değişiyor: Maaşlar sabitleniyor, çalışan emekliye vergi muafiyeti geliyor

Almanya’da milyonlarca emekliyi ve çalışanı ilgilendiren kapsamlı emeklilik reformu Bundesrat’tan geçti. Yeni düzenleme emekli maaşlarını gü..
Suriye lideri Şara'dan SDG kararı! Temaslar askıya alındı
Dünya

Suriye lideri Şara'dan SDG kararı! Temaslar askıya alındı

Eli kanlı terör örgütü PKK/YPG'nin Suriye'deki kolu SDG'nin tüm çağrılara rağmen 10 Mart Mutabakatına uymamasının ardından Ahmed eş-Şara yön..
Hükümete bağırsak sesimizi duyan olur mu? Cumhurbaşkanına açık çağrı
Gündem

Hükümete bağırsak sesimizi duyan olur mu? Cumhurbaşkanına açık çağrı

Yazar İdris Günaydın, uyuşturucu çetelerine gösterilen kararlılığın aile yapısını içten çürüten ahlaki yozlaşmaya ve piyasadaki fırsatçılara..
Sadettin Saran'dan adliye sonrası ilk fotoğraf: Steven Sadettin ‘Çalışmalara devam’ ediyormuş...
Gündem

Sadettin Saran'dan adliye sonrası ilk fotoğraf: Steven Sadettin ‘Çalışmalara devam’ ediyormuş...

Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Ertan Torunoğulları, Başkan Sadettin Saran'ın serbest kalmasının ardından dikkat çeken bir paylaşım yaptı. F..
Dürzilerin kaşıntısı belli oldu! Esed'in izniyle uyuşturucu üretimi yapıyorlardı Şara ise...
Dünya

Dürzilerin kaşıntısı belli oldu! Esed'in izniyle uyuşturucu üretimi yapıyorlardı Şara ise...

Suriye’nin güneyinde yükselen tansiyonun arkasında "özgürlük" değil, devasa bir uyuşturucu rantı mı var? Ürdün’ün bombardımanı ve rejimle bo..
Olağan şüpheli İsrail
Gündem

Olağan şüpheli İsrail

Libya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Muhammed Ali Ahmed Al-Haddad ve Kara Kuvvetleri Komutanı Korgeneral Alfitory Jribil’in de bulunduğu 8 ki..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23