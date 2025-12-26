  • İSTANBUL
Gündem
Size de gelmiş olabilir: Bu SMS'e dikkat!



Bankalar vatandaşlara yolladığı SMS aracılığıyla uyarılarda bulundu...



Son dönemde artan yasa dışı bahis, dolandırıcılık ve kara para aklama vakaları, bankaları harekete geçirdi. Özellikle başkalarına ait hesaplar üzerinden yapılan şüpheli para transferleri ve suç gelirlerinin sisteme sokulmaya çalışılması, finans sektöründe alarm zillerinin çalmasına neden oldu.



Bu gelişmelerin ardından birçok banka, müşterilerini doğrudan bilgilendirmek amacıyla SMS yoluyla uyarı mesajları göndermeye başladı.



ankalar tarafından gönderilen bilgilendirme mesajlarında, müşterilere hesaplarını üçüncü kişilere kullandırmamaları, kart ve internet bankacılığı bilgilerini kimseyle paylaşmamaları yönünde açık uyarılar yapılıyor.



Mesajlarda özellikle, “hesabınızı bir başkasının kullanımına açmanız durumunda hukuki ve cezai sorumluluk doğabileceği” vurgulanıyor.



Aksi durumda hesapların bloke edilmesi, bankacılık işlemlerinin kısıtlanması ve hatta cezai yaptırımlar söz konusu olabiliyor./ kaynak: ensonhaber

