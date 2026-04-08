Yolun altında rastgele bulundu: Tarihi yapıya cam kafes formülü Orta sahanın başrolü yine O'nun olacak! Bunun adı mucize: Gabriel Sara farkı Ay’ın öte yüzünden seslendiler! Artemis II astronotları o anları paylaştı Rakipleri hayal kırıklığına uğrayacak... Fenerbahçe topyekün: Yönetim şampiyonluk için bunu da yaptı Meğer ne kadar zararlıymış! Patates hakkında bildiklerinizi unutun: Herkes tüketiyor ama... İşte direksiyon çizgilerini yok eden yöntem! Meğer ne kadar kolaymış! 'Verin biz yapalım' diyorlardı! Güney Koreliler aniden Türkiye'ye gelip dev bir anlaşma yaptı Fenerbahçe’de derbi sonrası ortalık karıştı! Yıldız isim Kayseri deplasmanında yedek kalacak Seküler yaşam tarzı hevesinin geldiği son nokta! Genç kızların içler acısı hali Aniden gelen ateşkes sonrası İslam Memiş'ten altın için çılgın tahmin!
Ekonomi
Aniden gelen ateşkes sonrası İslam Memiş'ten altın için çılgın tahmin!
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

ABD'nin diz çöktüğü ve yapılan ateşkes sonrası Altın Uzmanı İslam Memiş'ten olay bir yorum daha geldi.

İslam Memiş, altın fiyatlarındaki yükselişi “beklenen hareketin başlangıcı” olarak değerlendirirken, ons altında 6 bin dolar seviyelerini beklediğini ve gram altının 2026 yılında 10 bin TL’ye ulaşabileceğini öngördüğünü söyledi.

Orta Doğu’da ABD ile İran arasında sağlanan 15 günlük ateşkes, küresel piyasalarda altına olan talebi artırdı. Altın fiyatları 8 Nisan Çarşamba gününe yükselişle başlarken, yatırımcıların gözü yeniden altına çevrildi.

Orta Doğu’da ABD ve İran arasındaki 15 günlük ateşkes piyasaları adeta ayağa kaldırdı. Altın 8 Nisan Çarşamba gününe yükselişle başladı. Ons altın 5 bin dolar sınırına dayanırken, Kapalıçarşı’da gram altın 7 bin TL barajına ulaştı.

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, “Bu rakamlar Mayıs'ta aranacak” diyerek dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

8 Nisan Çarşamba altın fiyatları belli oldu. Altın güne yükselişle başladı. Altında son durum şu şekilde:

Gram altın fiyatı 6 bin 886 TL Çeyrek altın fiyatı 11 bin 390 TL Yarım altın fiyatı 22 bin 779 TL Cumhuriyet altını fiyatı 45 bin 558 TL Ons altın fiyatı 4 bin 814 TL

Orta Doğu’da tansiyonu düşüren ateşkes haberi, küresel piyasalarda “güvenli liman” olarak görülen altına olan talebi yeniden artırdı. Bir süredir baskılanan altın fiyatları, bu gelişmeyle birlikte yükselişe geçti. Kapalıçarşı’da gram altın 7 bin TL sınırına yaklaşırken yatırımcılar “Altın yükselecek mi?” sorusuna yanıt arıyor.

Finans Analisti İslam Memiş, ons altın tarafında 5 bin 880 - 6 bin dolar seviyelerini beklediğini ifade etti. Memiş, her düşüşün yatırımcı için fırsat olduğunu vurgulayarak, “Yeni yükseliş yönlü beklentim devam ettiği için her düşüşün orta ve uzun vadeli yatırımcılara bir fırsat verdiğini söylemeye devam edeceğim” dedi.

Yaşanan hareketliliği “beklenen yükselişin ayak sesleri” olarak nitelendiren Memiş, mevcut fiyatların ilerleyen aylarda aranacağını belirterek, “Altın tarafındaki bu fiyatlar mayıs ayında çok aranır, haziran ayında çok aranır” ifadelerini kullandı.

İslam Memiş, gram altının 2026 yılı içinde 10 bin TL seviyesine ulaşacağını öngördüğünü ve bu beklentisinde herhangi bir revize yapmadığını dile getirdi. (Not: Bu bir yatırım tavsiyesi değildir)

Yorumlar

gökay keleş

bunun bildiklerini herkes biliyor
Rusya'dan döviz ve altın hamlesi
Dünya

Rusya'dan döviz ve altın hamlesi

Rusya'nın uluslararası rezervleri 749 milyar dolara geriledi. Uluslararası rezervler, Rusya Merkez Bankası ve Rus hükümeti tarafından yöneti..
İran zafer ilan etti! Sahadaki kazanımı tescillemek istiyorlar
Dünya

İran zafer ilan etti! Sahadaki kazanımı tescillemek istiyorlar

İran, ABD ile Pakistan’da yapılması planlanan görüşmelerin 15 gün içinde sonuçlandırılmasını istediğini açıkladı. Tahran yönetimi, sahada el..
Başkanları otel odasında basılan CHP iyice azıttı! Tekbir getiren vatan evlatlarına ceza kepazeliği
Gündem

Başkanları otel odasında basılan CHP iyice azıttı! Tekbir getiren vatan evlatlarına ceza kepazeliği

Belediye başkanları otel odalarında basılan CHP, tekbir getiren vatan evlatlarına ceza keserek yeni bir kepazeliğe imza attı.
Rusya ve Çin'den ABD'ye veto
Dünya

Rusya ve Çin'den ABD'ye veto

ABD ve İsrail'in İran'a saldırmasıyla gerilimin tırmandığı Hürmüz'de seyrüsefer özgürlüğü için BMGK'ye sunulan karar tasarısı Rusya ve Çin'i..
Geri sayım devam ederken... Türkiye dostu ülkeden sürpriz çıkış
Dünya

Geri sayım devam ederken... Türkiye dostu ülkeden sürpriz çıkış

ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'a verdiği sürenin dolmasına kısa süre kala Türkiye dostu ülkeden sürpriz bir çağrı geldi.
İran basını duyurdu: Tüm diplomatik yollar kapandı
Dünya

İran basını duyurdu: Tüm diplomatik yollar kapandı

İran basını, ABD ile tüm diplomatik ve dolaylı iletişim kanallarının kapandığını duyurdu.

