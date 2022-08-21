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Anayasa Mahkemesi Başkanı Arslan'a Moğolistan'da Devlet Nişanı verildi

2022-08-21 08:27:38
Anayasa Mahkemesi Başkanı Arslan'a Moğolistan'da Devlet Nişanı verildi

Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan'a Moğolistan'da Kutup Yıldızı isimli Devlet Nişanı verildi. Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan'a, Moğolistan'da Kutup Yıldızı (Polar Star) Devlet Nişanı tevcih edildi. Anayasa Mahkemesi Basın Müşavirliğinden alınan bilgiye göre, Arslan, Moğolistan'ın başkenti Ulanbator'da 18-19 Ağustos'ta düzenlenen Asya Anayasa Mahkemeleri ve Muadili Kurumlar Birliği'nin (AACC) 5. Kongresi'ne katıldı.

#1
Foto - Anayasa Mahkemesi Başkanı Arslan'a Moğolistan'da Devlet Nişanı verildi

Başkan Arslan'a Moğolistan'ın en yüksek devlet nişanlarından Kutup Yıldızı (Polar Star) Devlet Nişanı tevcih edildi. Devlet Sarayı'nda gerçekleştirilen törende, Türkiye ile Moğolistan Anayasa Mahkemeleri arasındaki ilişkilere ve AACC'nin çalışmalarına yaptığı katkılardan dolayı Zühtü Arslan'a nişan verilmesine dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi okundu.

#2
Foto - Anayasa Mahkemesi Başkanı Arslan'a Moğolistan'da Devlet Nişanı verildi

Kararnamenin okunmasının ardından Büyük Kurul (Parlamento) Başkanı Gomboja Zandanshatar, Arslan'a devlet nişanını taktı.

#3
Foto - Anayasa Mahkemesi Başkanı Arslan'a Moğolistan'da Devlet Nişanı verildi

Anayasa Mahkemesi Başkanı Arslan'a 18 Kasım 2021'de Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev'in kararıyla "devlet madalyası" takdim edilmişti.

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