2022-08-21 08:27:38 Anayasa Mahkemesi Başkanı Arslan'a Moğolistan'da Devlet Nişanı verildi
Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan'a Moğolistan'da Kutup Yıldızı isimli Devlet Nişanı verildi. Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan'a, Moğolistan'da Kutup Yıldızı (Polar Star) Devlet Nişanı tevcih edildi. Anayasa Mahkemesi Basın Müşavirliğinden alınan bilgiye göre, Arslan, Moğolistan'ın başkenti Ulanbator'da 18-19 Ağustos'ta düzenlenen Asya Anayasa Mahkemeleri ve Muadili Kurumlar Birliği'nin (AACC) 5. Kongresi'ne katıldı.