Anaokulundaki görüntüler kan dondurdu! Büyük tepki var

“Benim velilerim beni bilirler” Okulun kapılarını gazetecilere açan Yeşim Bilek, “Ben 2003’ten beri burada bu okulu işletiyorum ve yüzlerce çocukla, aileyle bu süreci yönettik. 22 yıl çok uzun bir süre. 22 yıl içerisinde Tarabya Kemer Anaokulu ile ilgili herhangi bir sorun ve şikayet bulamazsınız. Benim velilerim beni bilirler zaten. Buraya Tarabya Kemer Anaokulu diye değil Yeşim Bilek diye gelir insanlar. Ben sabah 7’de okulumu açarım. Akşam 7’ye kadar da okulum açıktır. Akşam 7’de de en son çocuğumu kendim gönderirim" ifadelerini kullandı.