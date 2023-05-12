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Kültür Sanat
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Anadolu'nun kalbindeki şehir: Konya

2023-05-12 22:03:53
Anadolu'nun kalbindeki şehir: Konya

Konya tarihiyle hem yerli hem de yabancı turistlerin ilgisini çekiyor.

#1
Foto - Anadolu'nun kalbindeki şehir: Konya

Anadolu'nun en eski yerleşim birimlerinden olan yüzyıllar boyunca birçok medeniyete ev sahipliği yapan Konya, yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekiyor.

#2
Foto - Anadolu'nun kalbindeki şehir: Konya

Büyük İslam alimi Mevlana Celaleddin-i Rumi türbesi ve müzesiyle turistlerin ilgi odağı olan Konya kent merkezine yaklaşık 8 km uzaklıkta bulunan Sille Köyü, kiliseleriyle de dikkatini çekiyor.

#3
Foto - Anadolu'nun kalbindeki şehir: Konya

#4
Foto - Anadolu'nun kalbindeki şehir: Konya

#5
Foto - Anadolu'nun kalbindeki şehir: Konya

#6
Foto - Anadolu'nun kalbindeki şehir: Konya

#7
Foto - Anadolu'nun kalbindeki şehir: Konya

#8
Foto - Anadolu'nun kalbindeki şehir: Konya

#9
Foto - Anadolu'nun kalbindeki şehir: Konya

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Foto - Anadolu'nun kalbindeki şehir: Konya

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Foto - Anadolu'nun kalbindeki şehir: Konya

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