2023-05-12 22:03:53 Anadolu'nun kalbindeki şehir: Konya
Konya tarihiyle hem yerli hem de yabancı turistlerin ilgisini çekiyor.
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Konya tarihiyle hem yerli hem de yabancı turistlerin ilgisini çekiyor.
Anadolu'nun en eski yerleşim birimlerinden olan yüzyıllar boyunca birçok medeniyete ev sahipliği yapan Konya, yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekiyor.
Büyük İslam alimi Mevlana Celaleddin-i Rumi türbesi ve müzesiyle turistlerin ilgi odağı olan Konya kent merkezine yaklaşık 8 km uzaklıkta bulunan Sille Köyü, kiliseleriyle de dikkatini çekiyor.
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