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Anadolu Otoyolu'nda zincirleme trafik kazası

2022-09-12 17:17:59
Anadolu Otoyolu'nda zincirleme trafik kazası

Anadolu Otoyolu'nun İzmit kesiminde 5 aracın karıştığı zincirleme kaza ulaşımda aksamaya neden oldu.

#1
Foto - Anadolu Otoyolu'nda zincirleme trafik kazası

Otoyolun İstanbul istikameti Çınarlıdere Viyadüğü'nde tır, hafif ticari araç ve 3 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.

#2
Foto - Anadolu Otoyolu'nda zincirleme trafik kazası

İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Can kaybı veya yaralanmanın olmadığı kazada, araçlar hasar gördü.

#3
Foto - Anadolu Otoyolu'nda zincirleme trafik kazası

Kaza nedeniyle İstanbul istikametinde uzun araç kuyruğu oluştu.

#4
Foto - Anadolu Otoyolu'nda zincirleme trafik kazası

Yolda bir süre kontrollü sağlanan ulaşım, araçların kaldırılmasıyla normale döndü.

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