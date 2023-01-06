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Dünya
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Amerika’da ‘Laiklik’ elden gitti! Mecliste dua ettiler ve hep birlikte AMİN dediler

2023-01-06 14:16:07
Amerika’da ‘Laiklik’ elden gitti! Mecliste dua ettiler ve hep birlikte AMİN dediler

ABD'de siyasi kargaşa Meclis'te yapılan duayla aşılmaya çalışıldı ABD'de Temsilciler Meclisi'ne başkan seçilememesi, Meclis vaizesinin "özel duasıyla" aşılmaya çalışıldı. Demokratlar ve Cumhuriyetçiler, duaya topluca "Amin" dedi. Türkiye'deki muhalefet ise, açılışlarda yapılan duadan bile rahatsız oluyor.

#1
Foto - Amerika’da ‘Laiklik’ elden gitti! Mecliste dua ettiler ve hep birlikte AMİN dediler

ABD Temsilciler Meclisi, başkanlık seçimlerinde 11. tur oylamasını yaptı ancak bu oylamadan da yeterli çoğunluk çıkmadı. ABD Başkanı Joe Biden yaşananları "utanç verici" olarak tanımlarken, Cumhuriyetçilerin kendi arasındaki yarış seçimi uzatıyor. Cumhuriyetçiler, Temsilciler Meclisi'nde çoğunluğu elinde bulunduruyor. Ancak partinin aday gösterdiği Kevin McCarthy'e yine parti içinden bazı isimler muhalefet ediyor. Bu da seçimi Cumhuriyetçi partinin kazanmasını engelliyor. Demokratlar ise, adayları Hakeem Jeffries'in ardında tek bir oy fire bile vermeden duruyor. Eğer Cumhuriyetçiler bir aday etrafında birleşmeyi başarırsa, seçim gelecek ilk oylamada biter. Ancak Cumhuriyetçiler arasındaki rekabet, bu seçim düğümünün ne zaman çözüleceğine dair bir ipucu vermiyor.

#2
Foto - Amerika’da ‘Laiklik’ elden gitti! Mecliste dua ettiler ve hep birlikte AMİN dediler

MECLİS VAİZESİ DUA ETTİ, VEKİLLER TOPLUCA "AMİN" DEDİ Temsilciler Meclisi Başkanlık seçiminde yaşananlar, Meclis Vaizesi Margaret Kibben'i harekete geçirdi. 7. turda da sonuç çıkmayınca, iki oylama arasında dua yapılmasına karar verildi. 8. oylamada kürsüye gelen Kibben, ABD tarihinde on yıllardır görülmeyen siyasi kargaşanın aşılması için dua ederek, milletvekillerine hırs ve kibirden uzak alçakgönüllülük öğüdünde bulundu: "Bu geceki müzakerelerimizde, üzerimizdeki kubbeden parlayan ışık, her birimizin dünyasında özgürlük, adalet ve barışa verdiğimiz bağlılığı açıkça yansıtacaktır. Tanrım! Bu Meclis'te olanların emeğini boşa çıkartma. ...Ey yaratıcımız; senin verdiğin temel haklara olan inancımıza dayanan vizyonu sürdürmek için bu büyük milletin en uzak köşelerinden bizi burada bir araya getirdin. Ve her bir kişiyi, bu ülkenin zengin düşünce ve tecrübe, ırk ve inanç çeşitliliğini temsil etmesi için buraya atadın... Birbirimize güvenmeden ve saygı duymadan buyurduğun hiçbir şey başarılamaz. Her birimizi farklı özelliklerle şekillendirdin. Bu armağanları, Amerika Birleşik Devletleri adına daha büyük bir bedeni inşa etmek için kullanmalıyız... Bizi uzlaşmazlıktan, küstahlıktan ve korkudan kurtar ki bu geceki müzakerelerimizde, üzerimizdeki kubbeden parıldayan ışık, her birimizin dünyasında özgürlük, adalet ve barış için verdiği taahhüdü açıkça yansıtsın. Koruyucumuz ve rehberimiz adına dualarımızı sunuyoruz." Meclis vaizesi Kibben'in dua ettiği esnada, tüm vekillerin ayağa kalkarak duaya eşlik etmesi dikkat çekti. Tüm vekiller Kibben'in duasına topluca "Amin" dedi. 2017 yılında ABD'de bir mahkeme, Meclis'in duayla açılmasına itiraz eden bir kişiyi haksız bulmuş ve oturumların duayla başlamasının anayasaya uygun olduğu kararına varmıştı.

#3
Foto - Amerika’da ‘Laiklik’ elden gitti! Mecliste dua ettiler ve hep birlikte AMİN dediler

TÜRKİYE'DE OLSA MUHALEFET NE DERDİ? Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, çeşitli açılış törenlerine iştirak ederek kurdele kesiminden önce dua ediyor. Bu durum ise, özellikle de muhalif basın tarafından hedef gösterilerek manşete taşınıyor. Bunun son örneklerinden biri, Yargıtay'ın yeni hizmet binasının açılışında yaşanmıştı. CHP'ye yakınlığıyla bilinen basın, töreni haberleştirirken Yargıtay Başkanı'nın "cübbesi" üzerinden algı oluşturmaya çalışmıştı. Cumhuriyet gazetesi, "Büyük tepki çekti. Yargıtay Başkanı Akarca, cübbesi ile dua etti" ifadeleriyle haberini okuyucularına servis ederken; T24 de "Yargıtay'ın yeni binası, adli yıl başlangıcında açıldı: Diyanet İşleri Başkanı'nın duasına, Yargıtay Başkanı cübbesiyle eşlik etti" demişti.

#4
Foto - Amerika’da ‘Laiklik’ elden gitti! Mecliste dua ettiler ve hep birlikte AMİN dediler

Yine muhalefete yakın gazeteciler İsmail Saymaz ve Merdan Yanardağ da şu ifadeleri kullanmıştı: İsmail Saymaz: Fotoğraf bugün yeni adli yılın açılışında çekildi. Halbuki devletin dini adalettir. Adalet kalmayınca. Laikliğin ruhuna Fatiha okunuyor. Sanıyorlar ki Türkiye din devleti olursa huzur bulacağız. Afganistan'dan kaçanlardan bile ibret almıyorlar. Türkiye, nüfusu çoğunlukla Müslüman olduğu için değil, dünyadaki Müslümanların biricik laik demokratik hukuk devleti olduğu için insanlık aleminde muteberdir.

#5
Foto - Amerika’da ‘Laiklik’ elden gitti! Mecliste dua ettiler ve hep birlikte AMİN dediler

Merdan Yanardağ: Dinle olmaz bu iş. Binanın açılışının duası gibi sunulmaya çalışılıyor. Ya böyle bir Türkiye, böyle bir dünya yok. Böyle bir Türkiye olamaz. Bu Orta Çağ ritüelidir. Bu tören bir Orta Çağ seremonisidir. Tüm bunlar göz önüne alındığında; TBMM'deki oturumların bir imamın duasıyla açıldığını düşündüğünüzde, muhalefetin kopartacağı yaygarayı tahmin etmek zor değil.

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