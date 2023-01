Amerika’da ‘Laiklik’ elden gitti! Mecliste dua ettiler ve hep birlikte AMİN dediler

MECLİS VAİZESİ DUA ETTİ, VEKİLLER TOPLUCA "AMİN" DEDİ Temsilciler Meclisi Başkanlık seçiminde yaşananlar, Meclis Vaizesi Margaret Kibben'i harekete geçirdi. 7. turda da sonuç çıkmayınca, iki oylama arasında dua yapılmasına karar verildi. 8. oylamada kürsüye gelen Kibben, ABD tarihinde on yıllardır görülmeyen siyasi kargaşanın aşılması için dua ederek, milletvekillerine hırs ve kibirden uzak alçakgönüllülük öğüdünde bulundu: "Bu geceki müzakerelerimizde, üzerimizdeki kubbeden parlayan ışık, her birimizin dünyasında özgürlük, adalet ve barışa verdiğimiz bağlılığı açıkça yansıtacaktır. Tanrım! Bu Meclis'te olanların emeğini boşa çıkartma. ...Ey yaratıcımız; senin verdiğin temel haklara olan inancımıza dayanan vizyonu sürdürmek için bu büyük milletin en uzak köşelerinden bizi burada bir araya getirdin. Ve her bir kişiyi, bu ülkenin zengin düşünce ve tecrübe, ırk ve inanç çeşitliliğini temsil etmesi için buraya atadın... Birbirimize güvenmeden ve saygı duymadan buyurduğun hiçbir şey başarılamaz. Her birimizi farklı özelliklerle şekillendirdin. Bu armağanları, Amerika Birleşik Devletleri adına daha büyük bir bedeni inşa etmek için kullanmalıyız... Bizi uzlaşmazlıktan, küstahlıktan ve korkudan kurtar ki bu geceki müzakerelerimizde, üzerimizdeki kubbeden parıldayan ışık, her birimizin dünyasında özgürlük, adalet ve barış için verdiği taahhüdü açıkça yansıtsın. Koruyucumuz ve rehberimiz adına dualarımızı sunuyoruz." Meclis vaizesi Kibben'in dua ettiği esnada, tüm vekillerin ayağa kalkarak duaya eşlik etmesi dikkat çekti. Tüm vekiller Kibben'in duasına topluca "Amin" dedi. 2017 yılında ABD'de bir mahkeme, Meclis'in duayla açılmasına itiraz eden bir kişiyi haksız bulmuş ve oturumların duayla başlamasının anayasaya uygun olduğu kararına varmıştı.