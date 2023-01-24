Aman dikkat! Bu kayalar büyük risk taşıyor

Doğu Karadeniz Bölgesi'ni Orta Doğu, Kafkaslar ve İran'a bağlayan tarihi İpek Yolu'nun geçtiği güzergahta 17 Mart 2017 tarihinde temeli atılan ve Nisan ayında ulaşıma açılacak Yeni Zigana Tüneli heyecanla beklenirken, uzmanlardan korkutan uyarı geldi. Yeni tünelin hizmete açılmasının ardından alternatif olarak kullanılmaya devam edecek Zigana Dağı Geçidi yol güzergahı üzerinde, dağ yamaçlarında derin çatlaklar ve yarılmalarla, yola düşmeye hazır vaziyetteki kaya kütleleri için acilen önlem alınması gerektiğinin altını çizen Gümüşhane Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü Öğr. Üyesi Doç. Dr. Selçuk Alemdağ, mevcut yol güzergahı üzerinde çok ciddi yarılmaların mevcut olduğunu ve her an büyük bir kazanın meydana gelebileceğini söyledi. Yeni Zigana Tüneli’nin açılmasının ardından hem tarihi hem de doğal güzellikleri için Zigana Dağı Geçidi'ni kullanacaklarını söyleyen sürücüler ise, risklerin bertaraf edilip yolun güvenilir hale getirilmesini istiyor.