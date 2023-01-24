Aman dikkat! Bu kayalar büyük risk taşıyor

İş seyahatleri nedeniyle sürekli Zigana Dağı Geçidi'ni kullandığını söyleyen Sinan Ağyürek, "Sürekli Erzurum’dan Trabzon’a hem seyahat hem de iş için gidip geliyorum. Yalnız buradaki tek sıkıntımız yukarıdan büyük taşların kopması. Burada bununla ilgili bu güne kadar bir önlem alınamadı. Hatta burada bir iki kez de çoluk çocuk ölümden döndük. Oradan bir kayanın koptuğunu düşünün, seyir halindeki bir aracın veya otobüsün üzerine düştüğünü düşünün, felaket olur. Tünelin açılması daha da güzel olur. Hem mesafe olarak hem de güvenli şekilde yolculuk yapabiliriz ama yine de buraya bir önlem alınsa daha güzel olmaz mı? En azından bir korku olmaz, bir kaza olmaz" diye konuştu.