Aman dikkat! Bu kayalar büyük risk taşıyor

Zigana Dağı Geçidi'nde yaptıkları çalışmalar neticesinde problemli alanları belirlediklerini ve bu alanlarda her an ciddi bir kütle hareketi olabileceğini söyleyen Gümüşhane Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü Uygulamalı Jeoloji Kürsüsü Öğr. Üyesi Doç. Dr. Selçuk Alemdağ, "Zaman zaman Karayolları ekipleri Trabzon’a gidiş geliş esnasında bazı yerlerde çelik hasır tellerle örtülemeler, bariyerleme çalışmaları yapıyor. Yol güzergahında ciddi derece yarılmalar mevcut. Ya bugün ya yarın orada çok ciddi bir kütle hareketi olabilir. Böyle bir durumda oradaki 3 şeritli yol tamamen etkilenecek. Yani tesadüfi geçiyoruz oradan. Tamamen Allah’a kalmış ve bilimselliği aşan bir durum. Bilimsel olarak çok riskli bir alan bir an önce o yolun, belki gece geç saatlerde kapatılıp o problemli alanın indirilmesi gerekiyor. Yoksa kendi haline bıraktığımız sürece yol güzergahındaki titreşimlerden kaynaklı orası olduğu gibi yola inecek. Potansiyel olarak çok fazla metreküplere de ulaşabilir bu deşarj. Ümidimiz bu deşarj anında bir araca veya orada bulunan birine gelmemesi" dedi.