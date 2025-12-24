  • İSTANBUL
Altından tüm zamanların rekoru!

Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Altından tüm zamanların rekoru!

Spot altın fiyatları, Çarşamba günü bir kez daha rekor kırarak ilk kez ons başına 4.500 dolar seviyesini aştı.

#1
Foto - Altından tüm zamanların rekoru!

Zayıflayan dolar, jeopolitik gerilimler ve ABD Merkez Bankası’nın faiz indirimi beklentileri yükselişi destekledi. Altın, bu yıl art arda tüm zamanların en yüksek seviyelerini görürken, yılbaşından bu yana yüzde 70’in üzerinde değer kazandı.

#2
Foto - Altından tüm zamanların rekoru!

Külçe altın sabah saatlerinde 4.494,71 seviyesinden işlem görüyor.

#3
Foto - Altından tüm zamanların rekoru!

Platin de tüm zamanların en yüksek seviyesine çıkarak ons başına 2.300 doların üzerine yükseldi.

#4
Foto - Altından tüm zamanların rekoru!

Mizuho Securities’in makro araştırmaları başkanı Vishnu Varathan, “Altın 4.500 dolar seviyesini açık ara geçti, gümüş 72 dolar seviyesini zorluyor ve platin 2.400 dolara doğru ilerliyor. Tüm bu metaller, dolarının değer kaybına karşı korunma aracı olarak görülmelerinden fayda sağlıyor” dedi.

#5
Foto - Altından tüm zamanların rekoru!

LSEG verilerine göre dolar endeksi, yılın başından bu yana yaklaşık yüzde 10 zayıfladı.

#6
Foto - Altından tüm zamanların rekoru!

#7
Foto - Altından tüm zamanların rekoru!

#8
Foto - Altından tüm zamanların rekoru!

