2024-03-13 10:25:11 Altında 'yok artık' dedirten hareket! Yok sattığı için darphane bunu yapıyor!
Altın talebindeki güçlü artış, arz-talep dengesini bozdu. Elinde ziynet altını kalmayan birçok kuyumcu son günlerde alım taleplerini karşılayamadı. Bir çok kuyumcunun altın bulamaması üzerine harekete geçen İstanbul Kuyumcular Odası, Darphane yönetimi ile bir araya geldi. Oda başkanı Mustafa Atayık, Darphane’nin haftasonu fazla mesai yaptığını, pazartesiden itibaren de çift vardiyaya geçtiğini söyledi.