Altında 'yok artık' dedirten hareket! Yok sattığı için darphane bunu yapıyor!

TL ve KKM’den kaçan vatandaşlar altın yatırımına yöneliyor Peki piyasada durum ne, talep en büyük altın ticaret merkezlerinden Kapalıçarşı’ya nasıl yansıyor? Kapalıçarşı’da dükkanı olan Altın ve Para Piyasaları Uzmanı Mehmet Ali Yıldırımtürk, geçen hafta arzın hayli sıkıntılı olduğunu belirterek, “Talep de yüksekti. Haftaya yeni başladık, ramazanın da etkisi var ama arz da yok şu an. Ürün bulunamıyor” dedi. Geçen haftaya bakıldığında talepte önemli oranda artış yaşandığını anlatan Yıldırımtürk, “Darphane’den Cumhuriyet altını, çeyrek altınlar çıktı ama daha vitrinlere konulamadı. Biraz onun faydası oldu ama henüz piyasaya yayılmadı. Bir önceki hafta müşterilerin yüzde 70’i alıcı yüzde 30’u da satıcıydı. Geçen hafta yüzde 90 alıcı yüzde 10 satıcı vardı. Alım yönünde gelişti talep. İşlem hacmi açısından bir şey söylemek zor ama işlem adedinde önemli oranda artış yaşandı” diye konuştu. Önümüzdeki dönem beklentileri konusunda ise Mehmet Ali Yıldırımtürk, şu ifadeleri kullandı: “Ramazan rehaveti tüm piyasalarda olduğu gibi bizde de var. Piyasa yarından sonra kendini bulur ancak fi yat konusunda bir düzeltme bekleniyor. Bir taraftan da döviz fi yatları seçimden sonra çok yükselir düşüncesi ile TL’den ve KKM’den kaçanlar altına yöneliyor. Bu anlamda altın talebi daha fazla.”