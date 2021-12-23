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Ekonomi
6
Altın ve doların çökeceğini bilmişti! İslam Memiş’ten yeni uyarı

2021-12-23 10:36:10
Altın ve doların çökeceğini bilmişti! İslam Memiş’ten yeni uyarı

Altın fiyatlarında son dakika hareketliliği yaşanıyor.

#1
Foto - Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Kabine Toplantısı'nın ardından yaptığı açıklamalar sonrası döviz kurları sert düşüş yaşadı. Doların ani düşüşünden altın da etkilendi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Kabine Toplantısı'nın ardından yaptığı açıklamalar sonrası döviz kurları sert düşüş yaşadı. Doların ani düşüşünden altın da etkilendi.

#2
Foto - Dolar yeni güne 12 liranın altında başlarken euro ise 13,51 seviyesinde işlem görüyor.

Dolar yeni güne 12 liranın altında başlarken euro ise 13,51 seviyesinde işlem görüyor.

#3
Foto - Altın fiyatlarındaki son rakamlar gün içerisinde binlerce vatandaşın yakından takip ettiği konular arasında yer alıyor.

Altın fiyatlarındaki son rakamlar gün içerisinde binlerce vatandaşın yakından takip ettiği konular arasında yer alıyor.

#4
Foto - Altın ve doların çökeceğini saatler öncesinden bilen İslam Memiş, döviz borcu ve altın borcu olanlara dikkat çeken tavsiyede bulundu.

Altın ve doların çökeceğini saatler öncesinden bilen İslam Memiş, döviz borcu ve altın borcu olanlara dikkat çeken tavsiyede bulundu.

#5
Foto - Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, paylaşımında “Döviz borcu ve altın borcu olanlar, bugünkü seviyelerden riskini en az yüzde 50 azaltmalı diye düşünüyorum. Kural şu: Düştüğünde mal alacak kadar nakitin, yükseldiğinde mal satacak kadar malın olsun. Gümüş de çok ucuz. Ağlayana mendil vermem.” İfadelerine yer verdi.

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, paylaşımında “Döviz borcu ve altın borcu olanlar, bugünkü seviyelerden riskini en az yüzde 50 azaltmalı diye düşünüyorum. Kural şu: Düştüğünde mal alacak kadar nakitin, yükseldiğinde mal satacak kadar malın olsun. Gümüş de çok ucuz. Ağlayana mendil vermem.” İfadelerine yer verdi.

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