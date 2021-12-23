Altın ve doların çökeceğini bilmişti! İslam Memiş’ten yeni uyarı

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, paylaşımında “Döviz borcu ve altın borcu olanlar, bugünkü seviyelerden riskini en az yüzde 50 azaltmalı diye düşünüyorum. Kural şu: Düştüğünde mal alacak kadar nakitin, yükseldiğinde mal satacak kadar malın olsun. Gümüş de çok ucuz. Ağlayana mendil vermem.” İfadelerine yer verdi.