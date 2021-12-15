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Ekonomi
15
Altın ne kadar? Gram altın fiyatı bugün kaç lira? Çeyrek altın ne kadar? 15 Aralık çeyrek, gram anlık fiyataları

2021-12-15 08:40:36
Altın ne kadar? Gram altın fiyatı bugün kaç lira? Çeyrek altın ne kadar? 15 Aralık çeyrek, gram anlık fiyataları

Küresel ekonomi için haftanın en önemli mesajlarının verileceği Fed faiz kararı ve Fed Başkanı Jerome Powell'ın konuşmaları ne yönde olacağı merak edilirken, dolar kuru ve altın fiyatları gözünü ABD’den gelecek açıklamalara çevirdi. Fed’in varlık alımlarını azaltacaağı ya da artıracağı büyük dikkatle takip edlirken, bugün altın fiyatlarında yine hareketlenme bekleniliyor. 15 Aralık 2021 altın ne kadar oldu, gram ne kadar? 15 Aralık Çarşamba çeyrek altın kaç TL? Anlık altın fiyatları son durum ne?

#1
Foto - 15 Aralık Çarşamba haftanın üçüncü gününde, yatırımcılar ve vatandaşlar altın fiyatlarını takip etmeyi sürdürüyor. Dolar kurunun bir hayli yükselmesi sonrası Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) dördüncü kez döviz kuruna müdahale etmişti. Peki 15 Aralık 2021 altın fiyatları nedir? Altın ne kadar? Gram altın ne kadar? Çeyrek altın kaç lira? Cumhuriyet altın fiyatı kaç? Yarım altın ne kadar? İşte 15 Aralık 2021 Çarşamba anlık altın fiyatları.

15 Aralık Çarşamba haftanın üçüncü gününde, yatırımcılar ve vatandaşlar altın fiyatlarını takip etmeyi sürdürüyor. Dolar kurunun bir hayli yükselmesi sonrası Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) dördüncü kez döviz kuruna müdahale etmişti. Peki 15 Aralık 2021 altın fiyatları nedir? Altın ne kadar? Gram altın ne kadar? Çeyrek altın kaç lira? Cumhuriyet altın fiyatı kaç? Yarım altın ne kadar? İşte 15 Aralık 2021 Çarşamba anlık altın fiyatları.

#2
Foto - ALTIN/ONS ($) FİYATI 1.770,26 TL, 1.770,70 TL,

ALTIN/ONS ($) FİYATI 1.770,26 TL, 1.770,70 TL,

#3
Foto - GRAM ALTIN FİYATI 816,70 TL, 824,86 TL,

GRAM ALTIN FİYATI 816,70 TL, 824,86 TL,

#4
Foto - SPOT ALTIN TL/GR FİYATI 819,18 TL, 819,32 TL,

SPOT ALTIN TL/GR FİYATI 819,18 TL, 819,32 TL,

#5
Foto - ÇEYREK ALTIN FİYATI 1.309,18 TL, 1.338,12 TL,

ÇEYREK ALTIN FİYATI 1.309,18 TL, 1.338,12 TL,

#6
Foto - CUMHURİYET ALTINI FİYATI 5.242,76 TL, 5.341,97 TL,

CUMHURİYET ALTINI FİYATI 5.242,76 TL, 5.341,97 TL,

#7
Foto - YARIM ALTIN FİYATI 2.613,19 TL, 2.679,18 TL,

YARIM ALTIN FİYATI 2.613,19 TL, 2.679,18 TL,

#8
Foto - ZİYNET ALTINI FİYATI 5.242,76 TL, 5.341,97 TL,

ZİYNET ALTINI FİYATI 5.242,76 TL, 5.341,97 TL,

#9
Foto - ATA ALTIN FİYATI 5.382,70 TL, 5.522,83 TL,

ATA ALTIN FİYATI 5.382,70 TL, 5.522,83 TL,

#10
Foto - 14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI 452,65 TL, 536,20 TL,

14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI 452,65 TL, 536,20 TL,

#11
Foto - 22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI 739,60 TL, 768,20 TL,

22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI 739,60 TL, 768,20 TL,

#12
Foto - GREMSE ALTIN FİYATI 13.043,00 TL, 13.415,00 TL,

GREMSE ALTIN FİYATI 13.043,00 TL, 13.415,00 TL,

#13
Foto - GÜMÜŞ GRAM FİYATI 10,12 TL, 10,13 TL,

GÜMÜŞ GRAM FİYATI 10,12 TL, 10,13 TL,

#14
Foto - GÜMÜŞ/ONS ($) FİYATI 21,90 TL, 21,91 TL,

GÜMÜŞ/ONS ($) FİYATI 21,90 TL, 21,91 TL,

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