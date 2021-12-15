Altın ne kadar? Gram altın fiyatı bugün kaç lira? Çeyrek altın ne kadar? 15 Aralık çeyrek, gram anlık fiyataları

Küresel ekonomi için haftanın en önemli mesajlarının verileceği Fed faiz kararı ve Fed Başkanı Jerome Powell'ın konuşmaları ne yönde olacağı merak edilirken, dolar kuru ve altın fiyatları gözünü ABD’den gelecek açıklamalara çevirdi. Fed’in varlık alımlarını azaltacaağı ya da artıracağı büyük dikkatle takip edlirken, bugün altın fiyatlarında yine hareketlenme bekleniliyor. 15 Aralık 2021 altın ne kadar oldu, gram ne kadar? 15 Aralık Çarşamba çeyrek altın kaç TL? Anlık altın fiyatları son durum ne?