Altın iki haftanın en düşük seviyesinde!

Taraflar ayrıca, İran’ın yurt dışındaki dondurulmuş fonlarına erişimini sağlayacak düzenlemenin ayrıntıları konusunda da anlaşmazlık yaşadı. Külçe altın, ABD-İsrail’in Şubat ayı sonunda İran’a karşı başlattığı savaşın ardından yaklaşık yüzde 23 değer kaybetti. Artan enflasyon baskısının yerini, ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz artıracağı beklentisine bırakması bu düşüşte etkili oldu. Altın geleneksel olarak enflasyona karşı korunma aracı olarak görülse de, yüksek faiz ortamında getiri sunmayan bir varlık olması nedeniyle cazibesini yitiriyor.