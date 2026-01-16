Altın iddiaları isyan ettirdi: 'Artık laf anlatmaktan bıktık'

NAKİT ÖDEME SINIRI VE BANKA ZORUNLULUĞU Bu çerçevede, kıymetli madenler için yapılan alışverişlerde güncel piyasa fiyatları dikkate alındığında vatandaşlar yaklaşık 5 grama kadar kıymetli madeni nakit olarak satın alabilirken bu sınırı aşan tutarlardaki işlemler ise tevsik zorunluluğu kapsamında bankacılık sistemi üzerinden gerçekleştirilecek. Yapılan bu hazırlığın başta sosyal medya olmak üzere çeşitli platformlarda yanlış yorumlanması, tüketicilerde de kafa karışıklığına yol açtı. Kuyumcular ise iddiaların asılsız olduğunu ve spekülatif amaç taşıdığını belirtiyor.