Altın iddiaları isyan ettirdi: 'Artık laf anlatmaktan bıktık'

KMTS VE KAYIT DIŞILIKLA MÜCADELE AA muhabirinin derlediği bilgiye göre Hazine ve Maliye Bakanlığı Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü, Kıymetli Maden Takip Sistemi (KMTS) ile kayıt dışı ekonomiyle mücadele edilmesini, vergi güvenliğinin sağlanmasını, saflık ayarı ve ağırlık konusundaki sahteciliğin önlenmesini amaçlıyor. Ayrıca rafineriler tarafından üretilen kıymetli madenlerin ambalajlanarak standart haline getirilmesi hedefleniyor. Sistem, tüm basılı kıymetli madenler ile standart işlenmemiş kıymetli madenler kapsamındaki 1 gram ve üzeri altın, gümüş, platin, paladyum ve Darphane tarafından belirlenecek diğer ürünler veya ürün gruplarını kapsıyor.