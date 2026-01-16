  • İSTANBUL
Altın iddiaları isyan ettirdi: 'Artık laf anlatmaktan bıktık'
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Altın iddiaları isyan ettirdi: 'Artık laf anlatmaktan bıktık'

Ankara Kuyumcular ve Saatçiler Odası Başkanı Timuçin Sönmez, 30 bin lira üzerindeki alışverişlerde banka zorunluluğunun genel bir uygulama olduğunu, vatandaşın yastık altı altınlarını kapsamadığını açıkladı.

#1
Foto - Altın iddiaları isyan ettirdi: 'Artık laf anlatmaktan bıktık'

Timuçin Sönmez, son günlerde sosyal medyada ve bazı yayın organlarında yer alan nakit parayla altın satışının yasaklandığı ve vatandaşın bandrolsüz altınına el konulacağı yönündeki iddiaların asılsız olduğunu bildirdi.

#2
Foto - Altın iddiaları isyan ettirdi: 'Artık laf anlatmaktan bıktık'

KMTS VE KAYIT DIŞILIKLA MÜCADELE AA muhabirinin derlediği bilgiye göre Hazine ve Maliye Bakanlığı Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü, Kıymetli Maden Takip Sistemi (KMTS) ile kayıt dışı ekonomiyle mücadele edilmesini, vergi güvenliğinin sağlanmasını, saflık ayarı ve ağırlık konusundaki sahteciliğin önlenmesini amaçlıyor. Ayrıca rafineriler tarafından üretilen kıymetli madenlerin ambalajlanarak standart haline getirilmesi hedefleniyor. Sistem, tüm basılı kıymetli madenler ile standart işlenmemiş kıymetli madenler kapsamındaki 1 gram ve üzeri altın, gümüş, platin, paladyum ve Darphane tarafından belirlenecek diğer ürünler veya ürün gruplarını kapsıyor.

#3
Foto - Altın iddiaları isyan ettirdi: 'Artık laf anlatmaktan bıktık'

Bu kapsamda işlenmemiş altınların sistem üzerinden takibi sağlanarak, 1 gramdan 10 grama kadar (10 gram dahil) altın, gümüş, platin ve paladyum gibi kıymetli madenlerin güvenlikli etiket üzerindeki seri numarası ambalajın üzerine lazerle işaretlenecek. 10 gramın üzerindeki kıymetli madenlerde ise güvenlikli etiket üzerindeki seri numarası hem kıymetli madenin üzerine hem de ambalajın üzerine lazerle işaretlenecek.

#4
Foto - Altın iddiaları isyan ettirdi: 'Artık laf anlatmaktan bıktık'

HANGİ ÜRÜNLER KAPSAM DIŞI? Buna karşılık, bilezik, yüzük ve kolye gibi işlenmiş altınlar ile 22 ayar, 18 ayar gibi farklı ayarlardaki altınlar KMTS kapsamı dışında tutulacak. Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği kapsamında, kayıt dışılığın önüne geçilmesi amacıyla 30 bin liraya kadar olan alışverişlerde nakit ödeme yapılabilirken bu tutarın üzerindeki ödemelerin banka veya finans kuruluşları aracılığıyla gerçekleştirilmesi zorunluluğu devam edecek.

#5
Foto - Altın iddiaları isyan ettirdi: 'Artık laf anlatmaktan bıktık'

NAKİT ÖDEME SINIRI VE BANKA ZORUNLULUĞU Bu çerçevede, kıymetli madenler için yapılan alışverişlerde güncel piyasa fiyatları dikkate alındığında vatandaşlar yaklaşık 5 grama kadar kıymetli madeni nakit olarak satın alabilirken bu sınırı aşan tutarlardaki işlemler ise tevsik zorunluluğu kapsamında bankacılık sistemi üzerinden gerçekleştirilecek. Yapılan bu hazırlığın başta sosyal medya olmak üzere çeşitli platformlarda yanlış yorumlanması, tüketicilerde de kafa karışıklığına yol açtı. Kuyumcular ise iddiaların asılsız olduğunu ve spekülatif amaç taşıdığını belirtiyor.

#6
Foto - Altın iddiaları isyan ettirdi: 'Artık laf anlatmaktan bıktık'

ASILSIZ İDDİALAR VE PİYASA KAOSU Ankara Kuyumcular ve Saatçiler Odası Başkanı Sönmez, 30 bin liranın üzerindeki işlemlerin banka üzerinden yapılmasının zorunlu olduğunu ve tüm sektörlerde bazı limitlerin üzerindeki alışverişlerde bu uygulamanın bulunduğunu söyledi. Sönmez, bu durumun yeni olmadığını ve sadece kuyumculuğu kapsamadığını belirterek, altın artık nakitle alınamayacak diye yanlış açıklamalarda bulunmanın piyasada kaos oluşturma çabası olduğunu ifade etti.

#7
Foto - Altın iddiaları isyan ettirdi: 'Artık laf anlatmaktan bıktık'

Sektörün güven esasıyla çalıştığına dikkati çeken Sönmez, reyting kaygısıyla yanlış bilgi yayan sosyal medya içerik üreticilerine tepki gösterdi. Asılsız haberlerin hem esnafı hem vatandaşı paniklettiğini belirten Sönmez, yetkisi olmadığı halde konu hakkında açıklamalar yapan kişiler hakkında suç duyurusunda bulunulması gerektiğini dile getirdi. Sönmez, kuyumculuk sektörünün stratejik bir sektör olduğunu ve bu sektöre zarar vermenin ülkenin temeline dinamit atmak anlamına geldiğini belirterek, asılsız iddiaları müşterilere açıklamaktan bıktıklarını söyledi.

#8
Foto - Altın iddiaları isyan ettirdi: 'Artık laf anlatmaktan bıktık'

YETKİ BELGESİ HARÇLARI TALEBİ Sektörlerini ilgilendiren bir diğer meselenin de Kuyum Ticareti Yetki Belgesi harçları olduğuna işaret eden Sönmez, bu harçların yüksek olduğunu dile getirdi. Sönmez, esnafın kayıt altına alınmasının gerekli bir uygulama olduğunu ancak yüksek harçların mağduriyet oluşturabileceğini dikkate alarak bunların daha makul seviyeye çekilmesi gerektiğini sözlerine ekledi.

