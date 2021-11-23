2021-11-23 07:49:48 Altın fiyatlarında flaş gelişme!
Merkez Bankası faiz indirimi sonrası biraz artış gösteren altın yatay seviyede devam ediyor. İşte 23 Kasım 2021 altın fiyatları...
Merkez Bankası faiz indirimi sonrası biraz artış gösteren altın yatay seviyede devam ediyor. İşte 23 Kasım 2021 altın fiyatları...
Gram Altın 663
Çeyrek Altın 1096
Gümüş Fiyatları 8,91
Platin Fiyatları 376
Cumhuriyet 4466
22 Ayar Bilezik 607
Tam Altın 4385
Yarım Altın 2192
14 Ayar Altın 388
18 Ayar Altın 497
Reşat Altın 4375
Gremse Altın 10963
Hamit Altın 4375
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