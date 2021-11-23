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Altın fiyatlarında flaş gelişme!

2021-11-23 07:49:48
Altın fiyatlarında flaş gelişme!

Merkez Bankası faiz indirimi sonrası biraz artış gösteren altın yatay seviyede devam ediyor. İşte 23 Kasım 2021 altın fiyatları...

#1
Foto - Gram Altın 663

Gram Altın 663

#2
Foto - Çeyrek Altın 1096

Çeyrek Altın 1096

#3
Foto - Gümüş Fiyatları 8,91

Gümüş Fiyatları 8,91

#4
Foto - Platin Fiyatları 376

Platin Fiyatları 376

#5
Foto - Cumhuriyet 4466

Cumhuriyet 4466

#6
Foto - 22 Ayar Bilezik 607

22 Ayar Bilezik 607

#7
Foto - Tam Altın 4385

Tam Altın 4385

#8
Foto - Yarım Altın 2192

Yarım Altın 2192

#9
Foto - 14 Ayar Altın 388

14 Ayar Altın 388

#10
Foto - 18 Ayar Altın 497

18 Ayar Altın 497

#11
Foto - Reşat Altın 4375

Reşat Altın 4375

#12
Foto - Gremse Altın 10963

Gremse Altın 10963

#13
Foto - Hamit Altın 4375

Hamit Altın 4375

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