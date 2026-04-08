Altın fiyatları uçuşa geçti!

Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Ateşkes, altını güvenli liman olarak yeniden öne çıkararak fiyatları son üç haftanın zirvesine taşıdı.

Altın fiyatları, enerji kaynaklı enflasyon endişelerinin azalmasıyla piyasaların kısa vadeli riskleri yeniden değerlendirmesi sonucu Çarşamba günü yaklaşık üç haftanın en yüksek seviyesine yükseldi.

Spot altın, ons başına %2,3 artışla 4.812,49 dolara çıktı. Seansın erken saatlerinde ise %3’ün üzerinde yükselerek 19 Mart’tan bu yana en yüksek seviyesini gördü. ABD’de Haziran vadeli altın kontratları da %3,4 artarak 4.841,60 dolara ulaştı.

Bağımsız metal yatırımcısı Tai Wong, “Bu, refleks olarak gelişen bir rahatlama rallisi ve İran’ın buna uyup uymayacağı henüz net değil. Altın için 4.930 dolardaki 200 günlük hareketli ortalama ve ardından 5.000 dolar önemli direnç seviyeleri olacak. Gümüş için de 80-81 dolar aralığı kritik” dedi.

Artan enerji fiyatları enflasyonu körükleyebilir ve merkez bankalarının faiz kararlarını zorlaştırabilir. Altın genellikle enflasyona karşı korunma aracı ve belirsizlik dönemlerinde “güvenli liman” olarak görülse de, faiz oranlarının yüksek olduğu ortamlarda cazibesi azalabiliyor.

Dallas Fed’in araştırmasına göre, küresel petrol ticaretinde uzun süreli bir aksama, ABD’de enflasyonu yıl sonuna kadar %4’ün üzerine çıkarabilir; kısa vadede ise daha sert artışlar görülebilir.

Yıla güçlü başlayan altın, 28 Şubat’ta başlayan İran savaşı sonrası %8’den fazla değer kaybetmişti. Piyasalar şimdi günün ilerleyen saatlerinde açıklanacak olan ABD Merkez Bankası’nın (Fed) Mart ayı toplantı tutanaklarını bekliyor.

Diğer değerli metallerde ise spot gümüş %4,9 artışla 76,48 dolara, platin %3,2 yükselişle 2.020,57 dolara ve paladyum %4,1 artışla 1.529,35 dolara çıktı.

