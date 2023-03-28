2023-03-28 07:55:04 Altın fiyatları tepetaklak oldu! Altında çok konuşulacak rekor tarihi
Altın fiyatlarıyla ilgili son dakika gelişmesi geldi. Altın fiyatları tepetaklak oldu. Altında dalgalı seyir sürüyor. Gram altın fiyatı rekorlarla dolu bir haftayı geride bıraktı. Bu gelişme sonrası Kapalıçarşı’da en çok altın gram fiyatı, çeyrek, Cumhuriyet altını ile 22 ayar bileziğin gram fiyatı merak edilirken yeni haftanın ilk gününde ekranlar kırmızıyı gösterdi. Yeni haftaya hafif düşüş ile başlayan altın fiyatları için ‘düşecek mi, yükselecek mi?’ sorusu merak edilirken ünlü piyasa uzmanı İslam Memiş’ten gram altın tahmini geldi.