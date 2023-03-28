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Ekonomi
20
Altın fiyatları tepetaklak oldu! Altında çok konuşulacak rekor tarihi

2023-03-28 07:55:04
Altın fiyatları tepetaklak oldu! Altında çok konuşulacak rekor tarihi

Altın fiyatlarıyla ilgili son dakika gelişmesi geldi. Altın fiyatları tepetaklak oldu. Altında dalgalı seyir sürüyor. Gram altın fiyatı rekorlarla dolu bir haftayı geride bıraktı. Bu gelişme sonrası Kapalıçarşı’da en çok altın gram fiyatı, çeyrek, Cumhuriyet altını ile 22 ayar bileziğin gram fiyatı merak edilirken yeni haftanın ilk gününde ekranlar kırmızıyı gösterdi. Yeni haftaya hafif düşüş ile başlayan altın fiyatları için ‘düşecek mi, yükselecek mi?’ sorusu merak edilirken ünlü piyasa uzmanı İslam Memiş’ten gram altın tahmini geldi.

#1
Foto - Altın fiyatları tepetaklak oldu! Altında çok konuşulacak rekor tarihi

Altında son dakika! Geçtiğimiz hafta çarşamba günü ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz kararı sonrası altın piyasası hareketlendi. Cuma günü gram altın 1234 lirayı görerek tarihi rekor kırdı. Peki yeni haftada piyasada son durum ne? İşte detaylar...

#2
Foto - Altın fiyatları tepetaklak oldu! Altında çok konuşulacak rekor tarihi

Para ve emtia piyasalarında gözler ABD’den gelen ekonomik gelişmelerde olmaya devam ediyor. Geçtiğimiz haftalarda ABD’de yaşanan peş peşe banka iflasları sonrasında finansal piyasalarda endişe artmıştı.

#3
Foto - Altın fiyatları tepetaklak oldu! Altında çok konuşulacak rekor tarihi

FED FAİZDE SÜRPRİZ YAPMADI Banka iflasları sonrasında tahvil ve mevduattan çıkan yatırımcılar güvenli liman olarak görülen altına yönelmişti. Piyasalar banka iflaslarının yaşandığı ortamda Fed’den 25 baz puanlık bir faiz artışı bekliyordu.

#4
Foto - Altın fiyatları tepetaklak oldu! Altında çok konuşulacak rekor tarihi

Fed piyasa tahminleri doğrultusunda politika faizini 25 baz puan artırdı. Politika metninde bu yıl bir kez daha faiz artışına gidilebileceği belirtildi.

#5
Foto - Altın fiyatları tepetaklak oldu! Altında çok konuşulacak rekor tarihi

Fed politika metninde verilen mesajlar piyasalar tarafından olumlu karşılandı. Fed’in ileriye dönük projeksiyonunda daha fazla faiz artışına gitmeyeceği beklentileri oluştu.

#6
Foto - Altın fiyatları tepetaklak oldu! Altında çok konuşulacak rekor tarihi

ALTIN FİYATLARI ZİRVEDEN DÖNDÜ Kritik gelişme sonrası altın piyasası yukarı yönlü hareketlendi. Ons altın cuma günü 2000 dolar seviyesinin üzerine çıkarken, gram altın 1234 lira ile tüm zamanların rekorunu kırdı. Zirve seviyeyi gördükten sonra altın fiyatları geri çekildi. Ons altın haftayı 1978 dolardan kapatırken, gram altın 1211 liradan tamamladı.

#7
Foto - Altın fiyatları tepetaklak oldu! Altında çok konuşulacak rekor tarihi

ALTIN FİYATLARINDA YENİ HAFTADA BASKI SÜRÜYOR Haftaya 1978 dolardan başlayan ons altın şu dakikalarda düşüş göstererek 1971 dolardan işlem görüyor. Ons altında gün içerisinde en düşük 1969 dolar, en yüksek ise 1979 dolar seviyesi görüldü.

#8
Foto - Altın fiyatları tepetaklak oldu! Altında çok konuşulacak rekor tarihi

Bugüne 1211 liradan başlayan gram altın şu dakikalarda önceki kapanış seviyesine göre gerileyerek 1209 liradan işlem görüyor. Gram altında gün içerisinde en düşük 1204 lira, en yüksek ise 1220 lira seviyesi test edildi.

#9
Foto - Altın fiyatları tepetaklak oldu! Altında çok konuşulacak rekor tarihi

Bugüne 1211 liradan başlayan gram altın şu dakikalarda önceki kapanış seviyesine göre gerileyerek 1209 liradan işlem görüyor. Gram altında gün içerisinde en düşük 1204 lira, en yüksek ise 1220 lira seviyesi test edildi.

#10
Foto - Altın fiyatları tepetaklak oldu! Altında çok konuşulacak rekor tarihi

“PSİKOLOJİK DİRENÇ KIRILDI, DEVAM EDECEK” “Geride bıraktığımız haftada altın fiyatları tüm zamanların rekor seviyesini gördü. Serbest piyasalarda 1253 TL düzeyini görürken, ekranlarda 1230'ları aşan seviyeler test edildi. Bu yıl için rekor kelimelerini çok duyacağız gibi düşünüyorum.

#11
Foto - Altın fiyatları tepetaklak oldu! Altında çok konuşulacak rekor tarihi

Üstelikle orta ve uzun vadede yatırımcısı altından kazanmaya devam edeceğini düşünüyorum. Özellikle 1200 TL psikolojik direnci kırıldı ve bunun devam edeceğini düşünüyorum. Neden? Çünkü altın fiyatları son 2 haftadır ABD'de bankaların iflas haberleriyle güvenli liman gömleğini giydi.

#12
Foto - Altın fiyatları tepetaklak oldu! Altında çok konuşulacak rekor tarihi

Bankacılık krizinin başka bankalara da yansıyabileceği, jeopolitik riskleri devamı, resesyon endişeleri de devam ediyor. Bu belirsizlikler altın fiyatlarını destekleyen başlıca faktörler.

#13
Foto - Altın fiyatları tepetaklak oldu! Altında çok konuşulacak rekor tarihi

MERKEZ BANKALARI SAHNEDEN İNİYOR Geçtiğimiz yıla baktığımız zaman altın fiyatları baskı altında kalmıştı. Altın bu yıl biraz daha serbest kalıyor ve merkez bankalarının da sahneden indiği dönem başlıyor. Fed ve diğerleri artık kenara çekilecek ve altın fiyatları buradan da güç toplayabilir.

#14
Foto - Altın fiyatları tepetaklak oldu! Altında çok konuşulacak rekor tarihi

İSLAM MEMİŞ’TEN GRAM ALTIN TAHMİNİ Yani ons altın 2000 dolar seviyesi üzerinde kalıcı olarak 2350 dolar düzeyini test edebilir. Serbest piyasalarda 1237 TL fiyatından kapanış yapan gram altın TL fiyatında ise 2023 yılı için 1450 TL ve devamında 1550 TL düzeylerini bekliyorum.Neden? Çünkü gram altın hem ons, hem dolar kuru ile fiyatını belirliyor. 2023 yılının ikinci yarısından sonra buralardan destek bulabilir.

#15
Foto - Altın fiyatları tepetaklak oldu! Altında çok konuşulacak rekor tarihi

"KISA VADEDE GERİ ÇEKİLEBİLİR" Altın fiyatları çok yükseldi bozduralım mı? Ya da almayı ihmal etmiş elinde parası olanlar için yeni bir fırsat olur mu? Sorularına bakacak olursak; Evet 2 haftadır yükselişleri konuşuyoruz. Burada bir düzeltme geri çekilme olabilir. Ons tarafında 1960 dolar ve 1917 dolar düzeyi güçlü destekler.

#16
Foto - Altın fiyatları tepetaklak oldu! Altında çok konuşulacak rekor tarihi

Ben 2009 dolar düzeyine kadar çıkan bu yükselişleri çok hızlı ve sağlıksız gördüm. Bu nedenle bir düzeltme gelmesi ihtimal dahilinde. Gram altın TL fiyatında ise tekrar kademeli olarak 1220-1200 ve altı rakamlar yaşanabilir. Çok aceleci olmamak lazım. Önümüzdeki haftalarda yeni bir alım fırsatı oluşabileceğini düşünüyorum.

#17
Foto - Altın fiyatları tepetaklak oldu! Altında çok konuşulacak rekor tarihi

"YENİ REKORLARIN KONUŞULACAĞI BİR DÖNEM BİZİ BEKLİYOR" Elinde altın bulunduran yatırımcı ise nasıl olsa düşüş olabilir diye elindekini bence hemen satmamalı. Çünkü alım satım arasında makas aralığı var.

#18
Foto - Altın fiyatları tepetaklak oldu! Altında çok konuşulacak rekor tarihi

Bu makas aralığı sizin kısa vadede al sat yapmanızı elinizden alıyor. Altında kısa vadede geri çekilme ancak yaz aylarında yeni rekorları konuşacağımız bir dönemin bizi beklediğini düşünüyorum.

#19
Foto - Altın fiyatları tepetaklak oldu! Altında çok konuşulacak rekor tarihi

Fed önümüzdeki toplantıda 25 baz puanlık faiz artırımı ile yılı sonlandırabilir. Ancak piyasanın artık Fed'i fiyatladığını düşünmüyorum. Dolayısıyla altın için yukarı yönlü bir hareket beklenebilir.”

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